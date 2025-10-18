José Jerí rinde homenaje al Señor de los Milagros: Presidente cargó el anda de la sagrada imagen

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República, José Jerí, portando el hábito nazareno, le rinde homenaje a la sagrada imagen del Señor de los Milagros, entregando ofrendas florales y cirios. Seguidamente, se sumó a la cuadrilla y cargó el anda del Cristo de Pachacamilla que llegó a la Plaza de Armas este sábado, 18 de octubre.

¡Con fe y devoción! Este sábado se llevó a cabo el segundo recorrido procesional del Cristo Morado. Como se tenía programado, la venerada imagen, rodeada de fieles devotos y representantes de la cuadrilla número 5 de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, llegó hasta el Centro de Lima; primero, hasta el frontis de la Municipalidad de Lima, donde fue recibida por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

Tras concluir su participación en el municipio capitalino, el Señor de los Milagros fue recibido por José Jerí, actual mandatario del Perú, tras la vacancia de Dina Boluarte por "incapacidad moral". El presidente acompañado del premier Álvarez y sus demás ministros de Estado y luciendo su hábito morado, se acercó a la imagen y comenzaron a cambiarles los ramos de flores y los cirios.

Posteriormente, con un semblante sereno y una actitud de tranquilidad, Jerí Oré siguió con el protocolo para rendirle homenaje al Cristo de Pachacamilla.

