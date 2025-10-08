Papa León XIV bendecirá al Señor de los Milagros en el Vaticano durante el Jubileo 2025

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La devoción por el Señor de los Milagros alcanzará un nuevo capítulo este 19 de octubre, cuando la sagrada imagen del Cristo Moreno ingrese a la Plaza de San Pedro para recibir la bendición del Papa León XIV, el primer pontífice con nacionalidad peruana.

El recorrido, que forma parte del Jubileo de la Esperanza 2025, se realizará los días 18 y 19 de octubre y marcará un hecho sin precedentes en la historia de la Hermandad del Señor de los Milagros. Miles de fieles de todo el mundo se reunirán para participar en esta jornada de profunda fe en el corazón de la Santa Sede.

La procesión será organizada por la Hermandad del Señor de los Milagros de Roma, con el apoyo de la Embajada del Perú ante la Santa Sede, la Embajada del Perú en Italia y el Consulado General del Perú en Roma, quienes vienen coordinando los detalles logísticos y ceremoniales del evento.

El Cristo Moreno recorrerá Roma

El recorrido procesional abarcará tres kilómetros por las principales calles de Roma, movilizando a más de 700 devotos entre cargadores, sahumadoras y cantoras. A ellos se sumarán centenares de fieles que llegarán desde diversos países de Europa y América para acompañar a la venerada imagen.

Por disposición del Santo Padre, la imagen del Señor de los Milagros ingresará a la Plaza de San Pedro el domingo 19 en horas de la mañana. En ese espacio sagrado, el Papa León XIV celebrará una misa de canonización y ofrecerá su bendición papal durante el ángelus dominical.

Según informó la representación diplomática peruana ante la Santa Sede, esta celebración adquiere especial relevancia al coincidir con los primeros meses del pontificado del Papa peruano y con el año jubilar, reafirmando el profundo vínculo espiritual entre el Perú y el Vaticano.

Fe que une continentes

A la manifestación de fe asistirán delegaciones de hermandades y comunidades peruanas provenientes de Alemania, Austria, Bélgica, Chile, España, Estados Unidos, Italia, Perú, Suecia y Suiza. Todos ellos se unirán para rendir homenaje al Cristo de Pachacamilla, símbolo de esperanza y unidad entre los pueblos.

La jornada incluirá cánticos, oraciones y actos litúrgicos, reafirmando la expansión mundial de una de las devociones más multitudinarias del planeta. Mientras tanto, en Lima, la imagen del Señor de los Milagros continúa sus tradicionales recorridos procesionales durante octubre, congregando a miles de devotos vestidos con el hábito morado.

Con este acto en el Vaticano, la fe peruana trasciende fronteras y deja un testimonio de identidad y devoción que une a millones de creyentes bajo el mismo símbolo: el del Cristo Moreno, patrono del pueblo de Lima y emblema del fervor religioso del Perú.