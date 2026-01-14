José Palacios: "La PNP ha sido abandonada, los efectivos tienen que comprarse su propio armamento"

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que la Policía Nacional del Perú se ha convertido en una de las entidades más cuestionada del país. En medio de una grave crisis de inseguridad, la institución no solo cuenta con denuncias de corrupción por parte de sus efectivos, sino con diversas carencias que la debilitan en la lucha contra la delincuencia.

La PNP está completamente abandonada

En medio de esta situación, Exitosa conversó con el director de 'La Voz del Policía', José Palacios, para conocer más detalles desde el interior de la PNP. El diálogo se dio en base a un reciente informe de Contraloría donde se señala las falencias con las que cuentan los efectivos para realizar su trabajo diario en las dependencias y en las calles de la nación.

En primer lugar, el suboficial en retiro dejó en claro que la Policía Nacional está completamente abandonada desde hace casi tres décadas por lo que sus efectivos se ven obligados a poner de su bolsillo para poder completar su equipamiento. A eso se le suma que el arma de fuego con la cuentan se encuentra muy por debajo del armamento que posee en la actualidad la mayoría de los criminales.

"En estas tres últimas décadas la policía ha sido completamente abandonada a su suerte, la policía tiene que mantener a la institución y no al revés, arreglando los patrulleros, las motos, comprándose su propio armamento. Lo vengo denunciando por años, somos el único país en el mundo que un policía utiliza revólveres de 6 tiros", indicó.

Policías no cuentan con el equipamiento correspondiente para combatir la delincuencia.

Existe corrupción

Palacios también reconoció que la corrupción es un problema latente y real al interior de la PNP; sin embargo, la falta de presupuesto y el abandono del Estado son impedimentos aún mayores para que los agentes puedan combatir a las bandas criminales que hoy siembran el miedo en gran parte del territorio.

"Los policías tienen que anda con un revolver con munición que no sirve. Tú te vas a cualquier comisaría donde encuentras ese revolver, esa munición está obsoleta y con eso salen a combatir la delincuencia. Más allá de la corrupción que tú hablas donde no se entregan los uniformes que por ley le corresponde entregar al Estado", añadió.

En resumen, el director de 'La Voz del Policía', José Palacios, dejó en claro que la Policía Nacional del Perú ha sido abandonada a su suerte en los últimos años y que por ello se está perdiendo la lucha contra la delincuencia.