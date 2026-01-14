Crimen en SJL: Delincuentes acribillan de tres disparos a taxista y se llevan su vehículo

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La ola de criminalidad en la capiatl no cesa en la capita, pese a estar en estado de emergencia. Esta vez en el distrito de San Juan de Lurigancho, un taxista fue hallado sin vida en plena vía pública.

Asesinan a balazos a taxista en SJL

La mañana de este miércoles 14 de enero, un hombre que se desempeñaba como taxista fue hallado muerto debajo del puente Fundición, en la mencionada jurisdicción limeña.

De acuerdo con información proporcionada por América Noticias, la víctima fue identificada como Julio López Taboada, de 54 años. Le arrebataron la vida de tres disparos, luego de que falsos pasajeros soliciten su servicio y lo desviaran hasta dicha zona donde se le encontró, Nueva Caja de Agua, a escasos metros del acceso a peaje de la Vía Expresa Línea Amarilla.

Sus atacantes abandonaron el cuerpo del conductor allí y posteriormente se llevaron su vehículo. Transcurrieron varias horas para identificar al varón y fue su esposa quien se apersonó hasta el lugar del hecho de sangre en donde reconoció a su pareja.

Según relató la mujer la última vez que se comunicó con López Taboada fue ayer alrededor de las 10 de la noche. El taxista le dijo que se encontraba realizando un servicio de taxi cerca a la Costa Verde. Tras no tener mayor contacto con el agraviado, insistió llamándole a la 1 de la mañana debido a que no llegaba a su domicilio en el distrito de San Martín de Porres, pero no obtuvo respuesta alguna.

#EnVivo



Un taxista fue hallado sin vida bajo el puente Fundición. Fue asesinado de tres disparos y su vehículo fue robado.



Encuentra las noticias del día AQUÍ ► https://t.co/1G2rmt0osM pic.twitter.com/qs7XeVm6XG — América Noticias (@noticiAmerica) January 14, 2026

Falsos pasajeros acribillan a taxista en Los Olivos

Un caso similar ocurrió la semana pasada con otro hombre que laboraba como taxista por aplicativo en el distrito de Los Olivos. Esta víctima, identificada como Homero David Casas Jara, fue hallada sin vida en el cruce de las avenidas Alfredo Mendiola y la calle Paucartambo.

Al respecto, los agentes de la comisaría Laura Caller lo encontraron en estado agónico, maniatado y con graves heridas producto de disparos de proyectil por arma de fuego. Los paramédicos acuideron hasta el lugar y derivaron al varón hacia el hospital Cayetano Heredia, donde el hombre de 37 años no resistió y se confirmó su fallecimiento.

En una jornada más iinseguridad ciudadana en la capital, se registró un hecho de sangre en el distrito de San Juan de Lurigancho, en donde un taxista fue hallado muerto luego que delincuentes lo acribillaran a balazos y roben su vehículo.