Joven atropellado en Javier Prado en estado crítico: "No reacciona, está en coma inducido con respiración artificial"

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El joven de 21 años que fue atropellado por un adulto mayor en presunto estado de ebriedad, se encuentra en estado crítico, pues según informó su padre a Exitosa, se encuentra en un coma inducido, luchando por su vida.

Madre de joven también enfermó

La familia de Fernando Guerrero, se encuentra sumamente preocupada por el estado de salud del joven. Su padre reveló a Exitosa, cuál es su situación actual tras el fatal atropello que acaparó portadas hace pocos días.

"La situación de mi hijo es bien delicada porque todavía no reacciona, está en un coma inducido, con respiración artificial, con sonda. Delicado. Estamos esperando algo favorable, ayer movió las extremidades", señaló.

Lamentablemente, sumado al sufrimiento de la familia por el accidente que dejó herido al joven de 21 años, la madre de este también resultó con complicaciones cardiacas por el impacto emocional de lo acontecido por lo que se encuentra internada y con atención médica.

"A mi esposa le ha chocado más y como ella es delicada del corazón ha sufrido un preinfarto en la misma clínica, pero he tenido que internarla en el [Hospital] Almenara porque su estado es delicado", indicó.

Conductor desaparecido

Asimismo, Arturo Fernández denunció que hasta el momento, habiendo pasado más de tres días del accidente, ni el conductor ni familiares se han hecho presentes en la clínica para hacerse cargo de los gastos.

"Estamos esperando de la parte que ha ocasionado el daño, ningún familiar se acerca, ni el mismo señor, tampoco se comunica. Nosotros queremos justicia, que las autoridades hagan su trabajo", relató.

Exhortó a las autoridades a apoyarlos para que esta persona se haga cargo de los gastos médicos, pues informa que la cobertura del SOAT se está acabando y necesitan que el culpable brinde asistencia económica.

Como se recuerda el joven de 21 años se encontraba en el cruce de la avenid Javier Prado con Los Ficus, esperando el momento preciso para cruzar la pista a salvo. Sin embargo, nunca esperó que un auto negro perdiera el control subiera a la vereda y lo hiciera volar por los aires por varios metros.

El auto particular continuó su recorrido hasta chocas con un árbol. Gracias a las cámaras de seguridad, agentes del serenazgo acudieron de inmediato para socorrer al joven que quedó tendido en el pavimento. Hasta ahí llegó personal del SAMU para estabilizarlo en el lugar y luego trasladarlo a un centro médico cercano.

A su vez, agentes de la Policía Nacional del Perú también se hicieron presentes procediendo a detener al conductor del vehículo quien se trata de un adulto mayor de 81 años, identificado como José Mercedes Amaya de Dios, que se encontraba presuntamente bajo efectos del alcohol.

Es tras ello, que su padre reveló que el joven se encuentra en estado crítico, aún inconsciente en un coma inducido tras ser atropellado en la avenida Javier Prado.