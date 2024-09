Joven se niega a bañarse y su madre lo hace por él generando polémica en redes: "No tuvo infancia"

Una vez más las redes sociales nos sorprenden con una insólita escena donde una madre baña a su joven hijo sin importarle su tamaño y edad, generando polémica entre los internautas.

Muchos padres de familia hacen lo posible para demostrarles a sus hijos que siempre pueden contar con ellos, tanto en los buenos como malos momentos. Es así como guardan y atesoran cada anécdota que viven a sus lados.

A través de la famosa plataforma china, se ve el clip de alrededor de 19 segundos de duración y compartido por Naomi, donde su madre, que luce un polo y un short jean, sostiene una manguera para bañar a su hijo, quien a pesar de su altura entró en un lavadero.

Según la escena, el joven regresó a casa después de jugar fútbol con sus amigos y su progenitora le dijo que estaba muy sucio y era mejor que vaya a ducharse lo más pronto posible. Sin embargo, él se negaba rotundamente a hacerlo.

El chico comienza a reírse y mostrar una gran sonrisa mientras que su mamá lo trata como "un bebé" y el "más consentido de casa". Seguidamente, la usuaria del video explicó que su hermano dijo no al baño como son de broma, pero su madre no lo entendió.

El video se volvió tendencia rápidamente y generó alrededor de 7 millones de reproducciones. Los usuarios no dudaron en dejar algunos comentarios expresando su indignación de ver a un joven, aparentemente, mayor de edad dejándose bañar por su madre.

Por otro lado, algunos tomaron con buen humor la escena hasta el punto de señalar que a ellos les gustaría hacer lo mismo e incluso tener nuevamente a sus madres vivas a su lado creando gratos recuerdos que puedan atesorar hasta la eternidad.

"A esa edad ta se dejan bañar mejor", "362 meses tiene la criatura", "lo mejor es que no llora para bañarlo", "todo un hijito de mamá", "no tuvo infancia el pobre", "si no te bañaron en el lavadero no tuviste infancia", "que lindo es el amor de madre, yo extraño a la mía", "a esa edad ya no lloran", expresaron en TikTok.