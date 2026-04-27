Julio Velarde: Presidente del BCR fue condecorado como Doctor Honoris Causa por la Universidad Continental

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El economista Julio Velarde recibió el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Continental en mérito a su gestión técnica. El funcionario resaltó que el Perú registra el periodo más largo de inflación baja en más de 170 años, gracias a la autonomía.

Estabilidad monetaria y meritocracia en el BCR

La autoridad monetaria subrayó que el éxito del Banco Central de Reserva (BCR) radica en su capacidad para resistir presiones políticas y empresariales. Según Velarde, contar con un equipo meritocrático ha sido fundamental para garantizar la estabilidad de precios que beneficia a todos.

"El Banco Central no ha aceptado ningún tipo de presión, sea político o sea empresarial, para el caso de nombramientos o toma de decisiones de algún tipo y eso ha permitido que pueda cumplir su función", sostuvo el economista.

Este manejo técnico ha permitido que el país mantenga indicadores de inflación envidiables en comparación con otros vecinos de América Latina. Velarde insistió en que la continuidad de las políticas responsables es lo que genera confianza y legitimidad en las instituciones públicas actuales.

El presidente del BCR también enfatizó que la estabilidad no es producto del azar, sino de una estructura organizacional robusta. Según la Universidad Continental, este reconocimiento celebra la seriedad en la toma de decisiones y el profesionalismo basado exclusivamente en el conocimiento técnico.

Desafíos económicos ante la inestabilidad política

A pesar del buen desempeño monetario, Velarde advirtió que la inestabilidad política limita el crecimiento económico del país. El economista señaló que el Perú ha tenido 10 presidentes y 31 ministros de Economía, lo cual impide ejecutar políticas de largo plazo realmente sostenibles.

"Qué país puede tener políticas de largo plazo sostenidas con cambios continuos de ministros, viceministros y directores. [...] No es de sorprender que nuestro crecimiento haya sido bastante más bajo", indicó.

Actualmente, el Perú goza de los precios de exportación más altos desde 1951, pero no se observa un impacto similar en la construcción. Velarde explicó que el gasto público se concentra en gasto corriente y no en inversión pública que dinamice la actividad económica nacional.

A diferencia del periodo 2005-2012, donde la inversión privada crecía a tasas superiores al 20%, hoy el país registra déficit fiscal. Según el titular del BCR, el crecimiento de los recursos públicos no ha tenido un impacto real sobre la actividad productiva de la población.

Por ello, el reconocimiento de la Universidad Continental reafirma que Julio Velarde es pieza clave para que el Perú mantenga la inflación más baja de los últimos 170 años. La estabilidad de precios sigue siendo el principal activo del BCR.