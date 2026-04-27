Premier y ministros no asistirán a Comisión de Defensa por caso aviones F-16, reveló José Cueto

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego de la polémica originada en torno a la compra de 12 aviones F-16 Block 70 a los Estados Unidos por parte del Estado peruano, la Comisión de Defensa citó al premier Luis Arroyo y a los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, para que brinden las explicaciones necesarias por este tema.

No asistirán por tema de agenda

La citación estaba pactada para este lunes 27 de abril a las 3 de la tarde en una de las salas del Congreso de la República. Sin embargo, José Cueto, integrante de esta comisión, confirmó a Exitosa que ninguno de los integrantes del Gabinete asistirá a la sesión tras haberse comunicado formalmente.

El parlamentario señaló que tanto Luis Arroyo, presidente del Consejo de Ministros, como Amadeo Flores, titular de Defensa, y el canciller Carlos Pareja, no estarán por temas de agenda ya que cuentan con compromisos asumidos en diferentes partes del país.

Eso sí, José Cueto dejó en claro que el equipo de trabajo se reunirá de todas formas para tratar 'otros puntos de agenda'. Además, el tema de la compra de aviones de caza a Estados Unidos también será abordado por los integrantes de esta Comisión.

El canciller Carlos Pareja fue citado por la polémica sobre aviones F-16.

Por razones de fuerza mayor

Además de las declaraciones del parlamentario a nuestro medio, el premier Luis Arroyo envió una carta a la presidenta de la Comisión de Defensa, Karol Paredes, para expresar sus razones de su no asistencia para la tarde de este lunes.

El jefe del Gabinete Ministerial dejó en claro que su persona y los otros dos ministros convocados tiene que atender otros temas al interior del país por lo que pidió que su ausencia sea dispensada.

"Debido a razones de fuerza mayor que se vienen suscitando en las distintas regiones del país, resulta indispensable la presencia y participación directa de los titulares de los sectores. En atención a ello, le solicito a usted se sirva dispensar mi asistencia, así como del señor Ministro de Defensa y del señor Ministro de Relaciones Exteriores", indicó

A su vez, Arroyo dejó en claro que está más que dispuesto a programar una nueva fecha y así pueda dar su descargo sobre la polémica que generó una crisis en el gobierno de José Balcázar.

"Se reitera la plena disposición del Poder Ejecutivo para brindar, en una próxima oportunidad, la información correspondiente sobre los temas materia de interés de la Comisión", añadió.

En resumen, José Cueto confirmó que el premier Luis Arroyo y los demás ministros de Estado citados por la compra de aviones F-16, no podrán asistir por tema de agenda.