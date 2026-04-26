Padrón inicial de las elecciones regionales y municipales 2026 está visible hasta HOY: Entérate cómo verificar tus datos personales

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la convocatoria de las elecciones regionales y municipales 2026, la Lista del Padrón Inicial (LPI) estará visible solo hasta hoy, domingo 26 de abril, tal como lo anunciara el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en cumplimiento del artículo 198 de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N.º 26859.

Como se recuerda, la nómina que consolida la información de más de 26 millones de votantes está abierta desde el miércoles 22 de abril, como parte del proceso electoral que se llevará a cabo el próximo domingo 4 de octubre del 2026.

Último día para verificar datos personales

De acuerdo con lo informado por el RENIEC, la Lista del Padrón Inicial permite una "consulta diferenciada y sencilla" únicamente por distrito electoral. En ese sentido, cada ciudadano puede acceder a su propia información (DNI, nombres completos, dirección domiciliaria y grupo de votación). En cambio, en el caso de personas con otro distrito electoral, solo podrán ver información básica.

En tal sentido, la entidad que preside Carmen Velarde Koechlin, informó que el padrón se encuentra también disponible de forma física en espacios públicos de 404 distritos de 22 departamentos del país, donde la cobertura de internet es limitada.

Vale precisar, que la publicación de la LPI "es un proceso legal, obligatorio y transparente, de carácter público". Para acceder a la plataforma virtual que recoge los datos de 26 353 329 electores (13 235 796 mujeres y 13 117 533 hombres), deben ingresar al siguiente enlace.

¿En qué casos se puede presentar una tacha?

La ciudadanía también puede solicitar tachas en casos de fallecimiento o si su defunción no ha sido registrada en el Reniec, así como contra una persona recluida en un centro penitenciario y que no debería figurar en el padrón.

Si los ciudadanos encuentran alguna omisión en el registro propio, pueden presentar el reclamo con el debido sustento, a través de Mesa de Partes Virtual del Reniec, para lo cual deberán descargar el formulario correspondiente y luego ingresarlo a la siguiente plataforma: (https://apps.reniec.gob.pe/MesaPartesVirtual/) o también, a través de las agencias del Reniec de manera física.

Es importante recordar que, culminado el plazo de publicación de la Lista del Padrón Inicial, el Reniec entrará en una etapa de procesamiento de los reclamos y las tachas presentadas. Posteriormente, la entidad remitirá el Padrón Electoral Preliminar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en un plazo no mayor al 7 de mayo y deberá ser aprobado por este mismo organismo antes del 6 de junio.

De esta manera, el Reniec empieza a cumplir un nuevo hito en el proceso electoral que definirá en octubre próximo a las nuevas autoridades regionales y municipales para el período 2027 - 2031.