Sunedu lanza comunicado tras declaraciones del presidente Balcázar sobre la institución: "Expresamos nuestro más enérgico rechazo"

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras las declaraciones del presidente de la República, José María Balcázar en el que consideraba intrascendente a la Sunedu, la institución ha lanzado un comunicado en el que responde al jefe de estado, haciendo énfasis en puntos importantes de su mensaje hacía la opinión pública.

Respuesta mediante un comunicado oficial

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) emitió este 12 de junio un comunicado en el que expresa su rechazo a las recientes declaraciones realizadas por el presidente José María Balcázar, quien habría manifestado su intención de "tomar la Sunedu".

Dicho pronunciamiento generó preocupación en el ámbito universitario ya que cuestionaba la autonomía de la entidad encargada de supervisar la calidad de la educación superior en el territorio nacional.

"Ante las recientes declaraciones del presidente José María Balcázar, que confrima que quiere tomar la Sunedu, los directivos, funcionarios y trabajadores de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), expresamos nuestro más enérgico rechazo a cualquier intento de someter las decisiones técnicas de la institución a intereses políticos o particulares", expresó el comunicado.

Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, las autoridades correspondientes de la Sunedu señalaron que rechazan enérgicamente cualquier intento de someter las decisiones técnicas de la institución a intereses políticos o particulares.

Según el documento, la Sunedu fue creada con el objetivo de garantizar que las universidades, tanto públicas como privadas, cumplan con condiciones básicas de calidad en beneficio de los estudiantes y sus familias. En ese sentido, la entidad advirtió que reemplazar criterios técnicos por decisiones políticas representaría un retroceso para el sistema universitario peruano.

"La Sunedu no fue creada para favorecer universidades ni grupos de poder. Su mandato es garantizar que todas las universidades existentes y las nuevas cumplan las condiciones básicas de calidad en beneficio de los estudiantes y sus familias", afirmó.

Declaraciones del presidente del Perú, José María Balcázar

En exclusiva con Exitosa, el presidente de la República, José María Balcázar, cuestionó la labor de la Sunedu, argumentando que no tiene trascendencia en el sector universitario, expresando que tiene la intención de intervenir en el funcionamiento de la institución.

"No funciona en realidad. Las labores que tiene es prácticamente sin trascendencia en el ámbito universitario. (...) Vamos a poner orden en ese sector", manifestó José María Balcázar.

Finalmente, con esta acción, Sunedu reafirma su visión frente a lo que ha sido comentado por el presidente Balcázar acerca de la institución, señalando que su objetivo es el bienestar de los estudiantes.