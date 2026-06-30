Indignación en Venezuela: Acusan a policía de intentar robarse un fajo de dólares entre los escombros tras los terremotos

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La emergencia en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio sigue dejando escenas de dolor y también de indignación. En las residencias Vallarta, en Playa Grande (La Guaira), vecinos denunciaron que un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) intentó llevarse un fajo de dólares encontrado entre los escombros.

El hecho fue grabado en video y rápidamente se difundió en diversas redes sociales, generando rechazo ciudadano y obligando a las autoridades a intervenir en el caso.

Indignación en La Guaira

Según los testimonios, el agente identificado como Jonathan Josué Burgos Sánchez fue sorprendido con una bolsa que contenía billetes de dólares mientras se realizaban labores de rescate.

Los vecinos lo increparon y exigieron que los objetos fueran resguardados como parte de la evidencia. En señal de protesta, algunos residentes rompieron y quemaron billetes para demostrar su rechazo a lo que consideraban un intento de saqueo en medio de la tragedia.

La presión ciudadana y la difusión del video en redes sociales fueron determinantes para que el funcionario fuera detenido y puesto a disposición de la justicia. El CICPC aún no ha emitido un pronunciamiento detallado, pero la captura busca contener la indignación y garantizar que se investiguen las presuntas irregularidades.

"CICPC" es tendencia porque se pudo ver a un funcionario intentando apropiarse de un fajo de billetes que encontró en medio de los escombros producidos por los terremotos.



La comunidad lo enfrentó, le quitó los billetes y se los rompieron en la cara. pic.twitter.com/tt6u0vzdLb — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) June 30, 2026

El episodio refleja la tensión entre civiles y fuerzas de seguridad en medio de la emergencia. Mientras miles de familias buscan sobrevivientes y recuperar pertenencias, la denuncia de corrupción policial erosiona la confianza en las instituciones. La indignación se multiplicó en redes sociales, donde se exigió transparencia y sanciones ejemplares.

Crece el descontento al gobierno por manejo de la tragedia

Este caso se suma a las críticas que ya enfrenta el gobierno de Delcy Rodríguez, señalada de haber politizado la ayuda humanitaria al interrumpir labores de rescate para actos de agradecimiento y de intentar manipular el relato mediático. Ahora, la denuncia contra un agente policial por presunto robo refuerza la percepción de que, en medio de la tragedia, las instituciones no han estado a la altura.

Así, la acusación contra un funcionario del CICPC por intentar apropiarse de dólares hallados entre los escombros se convirtió en símbolo de la desconfianza hacia las autoridades en Venezuela.

La rápida reacción ciudadana y la detención del agente muestran la presión social por transparencia en un momento crítico. Sumado a los cuestionamientos por la gestión de la presidenta interina, el episodio refleja cómo la crisis humanitaria se entrelaza con una crisis institucional y política que agrava el dolor de las víctimas.