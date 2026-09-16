Mujer es acusada de fingir su muerte para no pagar 'junta' en México: deuda sería de casi 200 mil soles

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una insólita denuncia ha generado preocupación entre varias personas del municipio de Juárez, en Nuevo León, luego de que una mujer fuera acusada de fingir su muerte para evitar cumplir con el pago de una 'junta' de dinero. El caso tomó fuerza en redes sociales después de que aparecieran esquelas que anunciaban su supuesto fallecimiento.

Mujer finge su muerte para pagar junta

La mujer fue identificada como Luisa Vanelly "N", quien presuntamente administraba distintos grupos de ahorro a través de Facebook y WhatsApp. Según los afectados, ofrecía participar en juntas de dinero y también adquirir productos como pantallas, celulares, muebles y otros artículos. Sin embargo, con el paso del tiempo, varios aseguraron que dejaron de recibir respuestas y tampoco obtuvieron lo que habían pagado.

Ante esta situación, las personas afectadas comenzaron a hacer públicos sus reclamos en redes sociales. Algunos señalaron haber entregado importantes cantidades de dinero durante varias semanas, mientras esperaban recibir los productos o montos acordados. De acuerdo con sus denuncias, el perjuicio económico acumulado entre los participantes alcanzaría aproximadamente un millón de pesos (aproximadamente 195 mil soles).

En medio de los reclamos, comenzaron a circular esquelas que anunciaban el supuesto fallecimiento de la mujer. Una de ellas indicaba que habría muerto el 8 de septiembre y que sus restos serían velados durante la madrugada del día siguiente en Capillas Funerarias La Fe, ubicada en el municipio de García.

Desmienten presunta muerte de Luisa Vanelly

La versión sobre su muerte comenzó a generar dudas después de que la propia funeraria emitiera un comunicado para deslindarse del caso. A ello se sumó la información obtenida por el equipo periodístico de un medio local, que consultó al Registro Civil de Nuevo León y confirmó que no existía un registro oficial de defunción a nombre de la mujer.

Además, la Fiscalía General de Justicia informó que existe una denuncia formal contra Luisa Vanelly por el presunto delito de fraude en modalidad de 'tanda'. Hasta el momento, se desconoce su paradero, mientras decenas de personas afectadas incluso acudieron a las capillas para reclamar por el supuesto fraude y exigir respuestas sobre el dinero entregado.

Es así que, las juntas de dinero funcionan mediante aportes periódicos entre un grupo de personas que recibe el monto acumulado según turnos acordados. Aunque representan una alternativa de ahorro, la falta de garantías puede generar riesgos. En este caso, la ausencia de un registro de defunción y la denuncia por presunto fraude han aumentado las dudas entre los afectados.