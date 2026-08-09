Janet Barboza grita su amor por su novio Félix Moreno: "Es un moreno guapísimo de 1.85, estoy enamorada"

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Janet Barboza sorprendió al confesar que está viviendo una de las mejores etapas de su vida, no solo laboralmente, sino también en el ámbito sentimental, ya que se encuentra profundamente enamorada de su novio, el arquitecto Félix Moreno. La conductora de televisión reveló detalles de cómo se conocieron y confesó que ya conviven, pues ella no quiere perder el tiempo.

Janet, enamorada hasta los huesos

La popular 'Rulitos' concedió una entrevista a un medio local en la que confesó que, después de estar casi cuatro años soltera, decidió darse una nueva oportunidad en el amor con el arquitecto. Janet dijo que lo que la enamoró de Félix fue su amor por el deporte, la comida sana y, en especial, su altura.

"Necesitaba que alguien le dé cariño y encontré a este moreno guapísimo de un metro 85 , que también le encanta el deporte, y dije: 'Esos brazos me tienen que apachurrar en algún momento'. Fue un flechazo mutuo", expresó en diálogo con Trome.

Enseguida, la figura televisiva bromeó al decir que estaba buscando un arquitecto para remodelar su casa y así conoció a Félix. El servicio le salió gratis y, fiel a su estilo, indicó que lo que más le atrajo de su novio fue su figura deportiva. "Al verlo guapo, grande y formado, tuvimos más reuniones y así tenía que pasar", dijo entre risas.

Por otro lado, resaltó que ambos comparten su pasión por el deporte y la vida sana, además de que ya conviven desde hace un tiempo. Según explicó, está en una etapa de su vida en la que no quiere perder el tiempo en conquistas y romances, por lo que decidió que Félix se fuera a vivir con ella a su casa.

"Sí, ya no estoy para perder el tiempo. Acabo de cumplir 52 años, estoy en la plenitud, el mejor momento de mi vida. No quiero perder el tiempo (...) mi cama es grandota, mi casa es grande , estamos felices", dijo.

Janet Barboza y Félix Moreno

Janet no cree en el matrimonio

En otro momento de la entrevista, Barboza fue consultada sobre la posibilidad de casarse con Félix. Sin embargo, descartó la idea, asegurando que no cree que un papel refuerce los lazos que tiene como persona. Además, aseguró que está más enfocada en crear experiencias con su pareja y aprovechar el futuro que les queda juntos.

Sobre las críticas por la diferencia de edad, señaló que solo se llevan siete años de diferencia y descartó completamente que él sea su "colágeno". Finalmente, aseguró que ambos comparten los gastos a medias, ya que ella es una mujer empoderada.

"Hay días que me invita, otras veces yo. Soy una mujer que cree en la igualdad. Un día me lleva a un lugar bonito, al otro lo llevo a una pollada, algo así. Es que no es un tema de dinero, sino de lo que nos provoque hacer", sentenció.

De esta manera, Janet Barboza dejó claro que disfruta plenamente su relación con Félix Moreno y que, a sus 52 años, prefiere vivir el presente sin preocuparse por formalidades. La conductora aseguró que ambos comparten gustos, responsabilidades y gastos, mientras construyen una convivencia basada en la igualdad, el cariño y las experiencias que desean disfrutar juntos.