Keiko Fujimori anuncia revisión de textos escolares: "Para retirar los sesgos ideológicos que han habido"

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la presentación del 'Plan de distribución de materiales educativos para el Año Escolar 2027', la presidenta de la república, Keiko Fujimori, afirmó que se está haciendo una revisión de los textos escolares para retirar los sesgos ideológicos.

Textos escolares serán revisados para retirar sesgos ideológicos

Desde el distrito de Breña, la mandataria del Perú atendió a los medios de comunicación, fue consultada sobre la ideología que se ha determinado que no existirán en el citado material educativo. Ello como parte de los nuevos lineamientos que se aplicarán en las instituciones educativas.

"Ayer ha salido una resolución del Minedu haciendo un cambio en el cierre del calendario escolar previsto a las intensas lluvias que se estiman llegarán en quincena de noviembre (...) también hemos señalado que se está haciendo una revisión de textos escolares para retirar los sesgos ideológicos que han habido", afirmó.

Para brindar mayores detalles sobre la decisión del Gobierno, la viceministra de Educación, Miriam Ponce Vértiz, precisó que aquellos textos que se distribuirán "salen centrándose básicamente en la importancia del desarrollo integral de las personas".

"Aquellos textos que no están incorporando o estén señalando algunos aspectos ideológicos están siendo revisados. La idea es revisar cada uno de los contenidos, evitar que existan sesgos", manifestó.

En esa línea, enfatizó "nosotros somos respetuosos de las religiones", pero indicó que "hay que respetar que existen diversas miradas respecto a la religión". Además, subrayó que "como país lo que buscamos es que slos alumnos respondan, realicen una análisis crítico del contenido, pero que estos sean totalmente objetivos".

Keiko Fujimori envía mensaje al papa León XIV tras su operación

Además, Keiko Fujimori aprovechó el momento para enviar un mensaje al papa León XIV tras llevarse a cabo su operación en el hospital Gemelli de Roma en el que se le extirpó el lóbulo inferior de su pulmón derecho y se le detectó cáncer al pulmón.

"Quiero que el papa sepa, desde el Perú, que somos millones de peruanos que estamos rezando y orando por su pronta recuperación. Estaremos atentos también a cualquier comunicado desde el Vaticano porque entendemos que esta recuperación va a tomar varias semanas más de lo previsto, por lo tanto, entendemos también que puede haber un cambio en el calendario de su visita", refirió.

La mañana de este miércoles, 14 de octubre, se presentó el 'Plan de distribución de materiales educativos para el Año Escolar 2027' y en declaraciones a la prensa la presidenta de la república, Keiko Fujimori, anunció la revisión de textos escolares "para retirar los sesgos ideológicos que han habido".