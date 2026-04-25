¿Tu casa sufrió daños por las lluvias? Ministerio de Vivienda lanza 64 bonos de alquiler para familias afectadas

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva oportunidad de alivio llega para quienes lo perdieron todo bajo el agua, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) oficializó el lanzamiento de la décima segunda convocatoria del 2026, destinada a la entrega de 64 Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE).

Esta medida busca brindar un refugio temporal y seguro a las familias cuyas casas colapsaron o quedaron inhabitables tras el paso devastador de las intensas lluvias que han azotado diversos puntos críticos del país en los últimos meses.

Detalles del subsidio y

El respaldo económico articulado por el Ejecutivo no es solo una medida temporal, sino un soporte sostenido para garantizar la dignidad de los damnificados.

El subsidio, aprobado formalmente mediante la Resolución Ministerial N.° 175-2026-VIVIENDA, establece una ayuda mensual de S/ 500 que se otorgará por un periodo de hasta 24 meses.

Este fondo tiene como objetivo exclusivo permitir que los beneficiarios alquilen una vivienda segura, con servicios básicos, mientras se ejecutan de forma paralela las acciones de recuperación y reconstrucción definitiva en sus localidades de origen, evitando que las familias permanezcan en zonas de alto riesgo.

Es fundamental precisar que el acceso a este beneficio no es aleatorio. El subsidio está estrictamente dirigido a hogares cuyas viviendas han sido declaradas oficialmente como colapsadas o inhabitables por las autoridades competentes. Con esta nueva convocatoria, el Ministerio de Vivienda reafirma su compromiso de atender oportunamente a las familias afectadas por las lluvias.

Distribución regional del beneficio

La distribución de los 64 bonos se ha organizado de la siguiente manera para asegurar que la ayuda llegue a las zonas con mayores daños registrados:

Áncash: Se han destinado 12 bonos que serán distribuidos en los distritos de Huayllán y Parobamba, ambos ubicados en la provincia de Pomabamba.

Se han destinado que serán distribuidos en los distritos de Huayllán y Parobamba, ambos ubicados en la provincia de Pomabamba. Amazonas: Se entregarán 18 subsidios , concentrando el apoyo en las provincias de Luya y Utcubamba, zonas donde la infraestructura habitacional sufrió daños considerables.

Se entregarán , concentrando el apoyo en las provincias de Luya y Utcubamba, zonas donde la infraestructura habitacional sufrió daños considerables. Ayacucho: Se asignarán 8 bonos específicos para el distrito de Vinchos, en la provincia de Huamanga, permitiendo el traslado de las familias a zonas fuera de peligro.

Se asignarán específicos para el distrito de Vinchos, en la provincia de Huamanga, permitiendo el traslado de las familias a zonas fuera de peligro. Cusco: Se asignará 1 bono en el distrito de San Sebastián,

Se asignará en el distrito de San Sebastián, Junín: Se entregarán 7 subsidios en el distrito de Palca, provincia de Tarma.

Se entregarán en el distrito de Palca, provincia de Tarma. Huánuco: Se han destinado 18 bonos para el distrito de La Morada, provincia de Marañón.

Con esta focalización, el Ministerio de Vivienda busca agilizar la desocupación de áreas declaradas inhabitables y garantizar que los ciudadanos más vulnerables no queden desprotegidos ante la posibilidad de nuevas activaciones de quebradas o inundaciones.