La Junta Nacional de Justicia declaró el desierto del concurso para elegir al nuevo jefe de la ONPE

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró desierto el concurso público para designar al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), una decisión que obliga a reiniciar el proceso de selección y prolonga la incertidumbre sobre la conducción del organismo electoral.

La candidata Amparo Ortega presentó su renuncia y Carlos Loyola fue descalificado debido a que se notificó que enfrenta una denuncia, por lo que la entidad decidió cerrar la convocatoria sin designar a un sucesor.

La medida se produce en un escenario político especialmente sensible, debido a la proximidad de los próximos procesos electorales y a los cuestionamientos que ha enfrentado el sistema electoral durante los últimos meses.

¿Por qué se cayó el concurso?

Hasta hace unos días, el proceso contaba con dos candidatos que ya habían superado la etapa de tachas: Amparo Ortega Campana y Carlos Loyola Escajadillo. Sin embargo, la recta final del concurso dio un giro radical:

El pasado martes 23 de junio, Amparo Ortega presentó su renuncia irrevocable a la postulación argumentando una "situación personal de salud", solicitud que fue aceptada de inmediato por la Comisión Permanente de Selección de la JNJ.

Ese mismo día, en el límite del plazo del cronograma, un ciudadano presentó una demanda civil contra Carlos Loyola. Aunque las bases del concurso estipulaban otorgarle tres días para sus descargos y evaluar el caso en la entrevista personal del 2 de julio, la Comisión de Selección propuso su descalificación directa, planteamiento que el pleno de la Junta aprobó ayer, dejando el concurso completamente vacío.

Bernardo Pachas continuaría como jefe interino de la ONPE

Al respecto, y en declaraciones a Exitosa, Bernardo Pachas, actual titular interino de la institución, señaló que continuará en el cargo hasta que se designe a sus sucesor oficial.

"Nosotros continuaremos hasta la llegada del nuevo titular, haciendo el trabajo como siempre lo hemos hecho, de manera transparente, diáfana y clara, y avisando y comunicando oportunamente todas nuestras actividades. Una lección que hemos aprendido es que tenemos que comunicar todo", indicó el actual titular interino.

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Ahora corresponderá a la JNJ convocar un nuevo concurso para elegir a la máxima autoridad de la ONPE. Mientras ello ocurre, la entidad electoral continuará bajo una administración transitoria, en un momento en que la confianza ciudadana y la estabilidad institucional se han convertido en temas centrales del debate político nacional.