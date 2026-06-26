ONPE rechaza acusaciones de JP sobre irregularidades en votos extranjeros: "No se ha cometido ningún fraude"

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A pocos días de conocerse los resultados finales de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, visitó los estudios de Exitosa para dar mayores alcances de este proceso que aún no llega a su fin.

Rechazan presuntas irregularidades en votos extranjeros

Una de las consultas hechas al titular del organismo electoral fue sobre las recientes acusaciones de Juntos por el Perú sobre los votos de peruanos en el extranjero. Según indicó el movimiento político, se habrían cometido más de una irregularidad en el traslado de las actas hacia nuestro territorio lo cual terminó favoreciendo a Fuerza Popular.

Respecto a ello, Bernardo Pachas fue tajante al rechazar estas acusaciones dejando en claro que en ningún momento se produjeron anomalías durante el proceso de llegada de dicha documentación. También se refirió a los supuestos cambios sobre la marcha de la Ley Orgánica de Elecciones negando tal situación.

"No se ha cometido ningún fraude ni se ha violado ninguna norma, no se ha violado el famoso principio de intangibilidad normativa. Nosotros no hemos cambiado ninguna ley orgánica, no somos un mini congreso, lo que hemos hecho en coordinación con la Cancillería es establecer unos protocolos para regular la elección fuera del país", indicó.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | En exclusiva con Exitosa, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, aclaró el procedimiento del traslado de votos provenientes del extranjero, luego de las denuncias de Juntos por el Perú. Señaló que el material electoral no ha sido manipulado y que... pic.twitter.com/lQtxgsttvG — Exitosa Noticias (@exitosape) June 26, 2026

No tocaron las actas asta el computo general

En esa misma línea, el actual titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales aseguró que las actas provenientes del extranjero no fueron tocadas por nadie dentro de su organismo durante todo su proceso de llegada al país.

De acuerdo a lo que indicó, las valijas diplomáticas cumplieron con todas las exigencias impuestas por el gobierno y por estándares internacionales que se determinaron a través de tratados. Además, señaló que dichos paquetes se encontraban debidamente lacrados tal como lo indica los organismos electorales.

"Nosotros hemos recibido en la ODP de Lima Centro 1 Extranjeros, todas las actas de acuerdo al cronograma que teníamos, empacados y debidamente lacrados. Cumplieron con la riguridad que además cuenta con el respaldo de un tratado internacional sobre las valijas. Nosotros no hemos tocado nada hasta la entrada al centro de cómputo de las actas respectivas", finalizó.

Es así que, el presidente interino de la ONPE, Bernardo Pachas, rechazó rotundamente las acusaciones de Juntos por el Perú quienes aseguraron que hubo diversas irregularidades en el traslado hacia el país de los votos del extranjero de la segunda vuelta presidencial.