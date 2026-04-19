La Libertad: Cuenca Sánchez Carrión es la más contaminada de la región

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de un informe realizado por La Asociación Marianistas de Acción Social (AMAS), junto a la Red Muqui y el Arzobispado Metropolitano de Trujillo, se reveló que, la cuenca de Chuyugual posee es considerada la más contaminada de La Libertad.

El reporte histórico, monitoreo la calidad del agua superficial en la cuenca de El Perejil, ubicado en la provincia de Otuzco; y en las de Chuyugual, Sánchez Carrión; y Caballo Moro, en Santiago de Chuco.

Además, este documento engloba dos décadas de vigilancia y evidencia una condición crítica para el derecho humano del agua y la salud de las poblaciones.

Asimismo, el informe advierte que la degradación de la cuenca no es solo químico, sino que refleja un impacto biológico progresivo que revela la disminución de familias de macroinvertebrados por la influencia minera.

Esta información constituye un indicador sensible del deterioro de las cuencas.

Este monitoreo que constituye el rango entre 2005 y 2025 en época de nivel más bajo de caudal y con análisis de laboratorios acreditados, confirma superaciones de parámetros relevantes en varias estaciones de las cuencas evaluadas.

En el cual, se hace énfasis que Chuyugual presenta el escenario más crítico, mientras que en Perejil (Otuzco) se registran superaciones puntuales y en Caballo Moro (Santiago de Chuco) y se advierte un proceso de acidificación.

Resultados presentados

Entre los parámetros observados destacan pH, conductividad eléctrica, nitrógeno amoniacal, nitratos, sulfatos y distintas especies de cianuro.

Según los resultados, se registró cianuro total de hasta 0.159 miligramos por litro (mg/L), conductividad eléctrica superior a 5000 microsiemens por centimetro, sulfatos por encima de 3000 mg/L, nitratos de hasta 70.8 mg/L, DBO5 de 14.7 mg/L y un pH ácido entre 4.2 y 4.5.

Asimismo, se reportaron metales por encima de los ECA, entre ellos arsénico, selenio, cobre, mercurio, talio y cadmio, lo que supondría una situación de emergencia ambiental.

Teniendo en cuenta las muestras, las autoridades que realizaron las pruebas, exigieron una eficaz respuesta de las autoridades correspondientes.

Equipo especializado haciendo pruebas en las cuencas.

Las demandas incluyen la declaratoria de emergencia por contaminación con cianuro, la implementación de tratamiento de agua y una evaluación ambiental en Lagunas Norte.

También, se solicita al Minsa realizar tamizajes para detectar metales pesados y cianuro en la población afectada, fortalecer la vigilancia ambiental y regular las concesiones mineras.

Finalmente, la evaluación de esta zona de La Libertad hizo se pueda identificar las medidas a tomar en la cuenca Sánchez Carrión y las demás a largo plazo para que no vuelva a ocurrir.