¿El hijo de María Pía Copello participará en 'Combate'? La conductora sorprendió con su respuesta

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ante un eventual regreso y estreno del programa de reality y competencia 'Combate', la conductora de streaming, María Pía Copello abordó la posibilidad de que su hijo, Samuel Dyer sea tomado en cuenta para el elenco de esta nueva etapa del formato.

María Pía Copello opina sobre un posible ingreso de su hijo al programa 'Combate'

Durante la emisión de su programa de streaming, denominado 'Sin + que decir', María Pía Copello fue consultada sobre la posibilidad de que su hijo mayor, Samuel Dyer, forme parte del nuevo elenco que participará en el formato de competencia 'Combate'.

Como parte de su respuesta, Copello señaló que no ve mal esta posibilidad y, desde su punto de vista, consideró que podría ser una experiencia positiva. Asimismo, contó una anécdota de hace algunos años relacionada con su primogénito y los programas de competencia.

"No lo veo mal (...) un día me dijo, si me convocaran de guerrero para 'Esto es guerra', yo si la haría y yo le dije, ¿qué estás hablando?", expresó la conductora de streaming María Pía Copello.

Asimismo, la madre de Samuel Dyer comentó que el joven aún se encuentra estudiando y lo hace fuera del país, por lo que esta presunta incorporación sería complicada dados sus horarios en este momento.

¿Qué se sabe sobre el regreso de "Combate" a la televisión?

El canal de televisión ATV confirmó oficialmente el retorno de su popular programa de competencia, que volverá a la pantalla bajo el nombre de 'Combate, nueva generación'.

Frente a ello, el medio de comunicación ha emitido algunos anuncios que promocionan esta nueva etapa desde este mes agosto de 2026. Sin embargo, aún mantienen en reserva la fecha de estreno, así como la identidad de sus conductores y participantes.

¿Pía Copello podría ser conductora del programa "Combate"?

Según se comentó en el podcast, la empresaria María Pía y un productor tenían programada una reunión en ATV para el viernes a las 4:00 p. m. Este encuentro habría sido suficiente para que empezaran las especulaciones sobre una eventual incorporación de la presentadora al canal con esta nueva faceta del reality de competencia.

Finalmente, las declaraciones de María Pía Copello sobre el posible ingreso de su hijo, Samuel Dyer, al programa de competencia 'Combate' se producen en medio de la expectativa por un eventual regreso del reality, que hace algunos años logró captar una gran cantidad de seguidores. A ello se suman las recientes promociones que vienen convocando nuevos participantes.