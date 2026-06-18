La llegada del papa León XIV al Perú representa un mensaje de esperanza y unidad, afirma teóloga

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, Veronique Lecaros, jefa del Departamento de Teología de la PUCP, sostuvo que la visita del papa León XIV al Perú representará un mensaje de esperanza en un escenario convulso

"Él tiene un lema muy importante, que habla de una paz 'desarmada y desarmante': no entiende la paz solamente en los conflictos y las quejas que vemos en el mundo", explicó.

Para la especialista, la llegada del pontífice es una oportunidad de recordar que la paz también se construye en las relaciones cotidianas y en la superación de las divisiones internas.

Paz más allá de las guerras

Lecaros subrayó que el papa no limita su concepto de paz a los conflictos armados, sino que lo extiende a las fracturas ideológicas y sociales.

"A nivel interpersonal y de polarización, hemos visto cómo nuestro país se ha dividido en bloques. Con estas últimas elecciones ha sido muy marcado este fenómeno, y en regiones esto se ha vuelto muy dividido. Entonces, el papa puede representar un factor de unidad: todos nos reconocemos en él, más allá de ser o no católicos", señaló.

La teóloga recordó que León XIV ha insistido en que la paz debe ser entendida como un proceso de reconciliación y encuentro, capaz de desarmar las tensiones que fragmentan a las sociedades.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, la jefa del Departamento de Teología de a PUCP, Veronique Lecaros, sostuvo que la llegada del papa León XIV ante un escenario convulso en el país, representa un mensaje de esperanza. Señaló que es alguien que entiende la... pic.twitter.com/trZhA9TCXT — Exitosa Noticias (@exitosape) June 19, 2026

Una voz profética

La especialista también destacó el carácter profético del pontífice, explicando que la identificación de los peruanos con él se explica más por razones de la experiencia filosófica más desde la propia religión, además de saber abordar temas contemporáneos, reflejado en su última encíclica.

"Es una voz de sabiduría. Cuando escribió su última encíclica, Magnifica Humanitas, sobre la inteligencia artificial, se dirigió a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, llamándonos a cuidar las relaciones interpersonales y a no dejarnos absorber por estas máquinas", comentó.

Para Lecaros, este enfoque muestra que León XIV busca orientar no solo a los católicos, sino a toda la humanidad, en temas que atraviesan la vida contemporánea.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, la jefa del Departamento de Teología de a PUCP, Veronique Lecaros, indicó que es importante que el papa León XIV llegue a las tres regiones del Perú, la costa, sierra y selva. Agregó que, por su trabajo en el país,... pic.twitter.com/vKW4J8gset — Exitosa Noticias (@exitosape) June 19, 2026

Visita en un contexto convulso

La visita del papa se dará en un momento de alta tensión política. Ante la posibilidad de que Keiko Fujimori asuma la presidencia de acuerdo a los últimos resultados electorales y enfrente una oposición masiva, surge la pregunta de si la presencia de León XIV podrá apaciguar las discrepancias.

Lecaros considera que su mensaje puede ayudar a enfocar la atención en un plan común de gobernabilidad que abogue por una visión conjunta para el país.

"Creo que puede hacernos entender que el Perú es más grande que nuestros pleitos, que hay que pensar en el bien común y que si lo hacemos nos encontramos todos", precisó.

La llegada del papa León XIV en noviembre no será solo un acontecimiento religioso, sino también un gesto político y social. Su mensaje de paz "desarmada y desarmante" busca trascender las divisiones y ofrecer un horizonte de unidad. En medio de la polarización, su visita representa una oportunidad para que el país se reconozca en un proyecto común de esperanza y reconciliación.