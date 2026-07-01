Crédito suplementario avanza, pero gratificación para trabajadores CAS aún no está asegurada

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pago de gratificaciones para miles de trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) continúa sin definirse. Aunque la Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley de crédito suplementario para el año fiscal 2026, la iniciativa aún no incorpora el financiamiento necesario para hacer realidad este beneficio laboral.

Aprueban dictamen del proyecto de ley de crédito suplementario para el año fiscal 2026

El dictamen autoriza un crédito suplementario superior a los S/ 9.596 millones, recursos que serán destinados a diferentes sectores del Estado para para garantizar la atención inmediata de emergencias como el Fenómeno El Niño y riesgo de desastres agrarios, destrabar inversiones críticas subnacionales y de remediación ambiental, estructurar institucionalmente entidades de salud como el Instituto Nacional de Oftalmología (INO) y asegurar el cumplimiento de compromisos operativos urgentes tales como el pago de docentes del sector defensa y la financiación del megaproyecto como Chavimochic.

No obstante, el tema de las gratificaciones para los trabajadores CAS quedó pendiente de un acuerdo entre el Congreso y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En diálogo con Exitosa, César Espinoza, vocero del régimen CAS, advirtió que miles de trabajadores no recibirían la gratificación completa correspondiente a julio. Además, señaló que evalúan iniciar una huelga de hambre si no se cumple con el pago íntegro de este beneficio laboral.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, César Espinoza, vocero del régimen CAS, advirtió que miles de trabajadores no recibirían la gratificación completa correspondiente a julio. Además, señaló que evalúan iniciar una huelga de hambre si no se cumple con el pago íntegro... pic.twitter.com/7QauOpxdUu — Exitosa Noticias (@exitosape) June 17, 2026

¿Por qué aún no se aprueba la gratificación para los CAS?

Uno de los principales puntos de discusión es el costo fiscal que implicaría extender este beneficio a todos los trabajadores del régimen CAS. Si bien el Congreso ha mostrado su disposición para incluir el financiamiento correspondiente dentro del crédito suplementario, el MEF sostiene que todavía es necesario evaluar la disponibilidad presupuestal y garantizar la sostenibilidad de la medida.

"No podemos vulnerar la caja fiscal, que es básicamente el esfuerzo más grande que hemos hecho hasta ahora por parte del Estado en mantener las cifras de manera transparente y sostenibles para que cualquiera sea la Administración que asuma encuentre un orden fiscal que le permita seguir generando desarrollo", indicó el ministro Acuña Namihas.

Esta falta de consenso ha impedido que el beneficio sea incorporado en el texto aprobado por la Comisión de Presupuesto. En consecuencia, los trabajadores CAS deberán esperar el debate del proyecto en el Pleno del Congreso o una eventual propuesta consensuada entre ambas partes para conocer si finalmente recibirán gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad.