La Victoria: Cierran tramo de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes por choque de bus del Metropolitano

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el grave choque de un bus del Metropolitano este lunes por la mañana, la ATU dispuso de inmediato el cierre temporal de un tramo de la Vía Expresa, en La Victoria. Hasta el momento, únicamente transitan otros buses del Metropolitano.

ATU dispone cierre temporal de vía Expresa e inicia investigaciones

Cerca de las 8 de la mañana de hoy 26 de enero, una hora después del siniestro, se restringió el paso de vehículos privados en la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes. Esto obliga a que los conductores deban tomar sus precauciones, pues el cierre generará alto tránsito en diversas zonas aledañas.

"Se están tomando las medidas operativas a fin de garantizar la continuidad del servicio y permitir la circulación de las demás unidades. Se ha habilitado la vía mixta con dirección al sur para que los carros continúen su ruta", señaló la ATU en un comunicado.

Además, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que se investigarán las causas del incidente, a fin de determinar responsabilidades.

La interrupción temporal de la circulación de la vía Expresa Luis Bedoya Reyes inicia desde el Estado Nacional, en sentido hacia La Victoria. Al ser una de las arterias principales de la capital, se ha priorizado el tránsito del Metropolitano en sus diversas líneas.

Estos buses pasan completamente llenos, lo que respondería a una situación de abastecimiento, pues se conoció que, instantes después del grave accidente, se cortó el servicio del Metropolitano por algunos minutos.

🚨 #ATUInforma

Hace minutos se acaba de registrar un accidente vehicular que involucra a un bus del Metropolitano, a la altura de la estación México. pic.twitter.com/Hp4gBMwp50 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) January 26, 2026

Choque de bus del Metropolitano deja 35 heridos

El choque del bus del Metropolitano contra el puente de la estación México se produjo a las 7:02 de la mañana de hoy, dejando un total de 35 personas heridas, 15 de ellas fueron trasladadas al Hospital Arzobispo Loayza y al Casimiro Ulloa; y 12 a las clínicas Javier Prado e Internacional.

Algunos también fueron auxiliadas mediante ambulancias de SAMU, de los bomberos. Afortunadamente, las heridas fueron leves.

La unidad siniestrada sería el Super Expreso y se movilizaba de norte a sur, por lo que el pase se encuentra totalmente interrumpido, generando congestión en toda la avenida.

El frontis del vehículo se encuentra totalmente afectado, la parte derecha de la unidad quedó empotrada en la columna del puente, lo que generó que se parta en dos verticalmente. El bus quedó en una posición en C.

El impacto habría provocado que los pasajeros ubicados en la parte posterior salieran impulsado hacia adelante, resultando con golpes.