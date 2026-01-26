Accidente en el Metropolitano: Estación Naranjal colapsa tras violento impacto de bus con puente México

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El accidente de un bus del Metropolitano con la base del puente México en la Vía Expresa ha dejado importantes consecuencias. Y es que el impacto no solo dejó 35 personas heridas, sino también una serie demora en el servicio la cual se ha visto reflejada en la Estación Naranjal.

Estación Naranjal colapsa tras accidente en el Metropolitano

Exitosa acusó de inmediato hasta el distrito de Independencia para constatar como se desarrollaban las cosas en uno de los terminales más importantes de este servicio de transporte público. Al ser hora punta, las colas de personas llegaban a salir hasta los exteriores de la estación generando malestar entre los usuarios.

Y es que no solo la demora de los buses para atender la demanda de pasajeros activó la molestia, sino los 28 grados de sensación térmica que se vive en dicho distrito de Lima Norte. Los buses llegan lentamente, pero no son suficientes para la cantidad de pasajeros que buscan llegar a sus respectivos destinos.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | A raíz del accidente de un bus del Metropolitano en el puente México, la estación Naranjal se encuentra saturada de pasajeros.



— Exitosa Noticias (@exitosape) January 26, 2026

Cierran tramo de la Vía Expresa tras accidente

Al conocer del accidente, Exitosa acudió rápidamente al lugar de los hechos para constatar mayores detalles del mismo. Ahí, se pudo conocer que los pasajeros salieron volando al momento del impacto dejando a varios de ellos con heridas de consideración.

Seguidamente, las autoridades ordenaron el cierre parcial de la Vía Expresa hasta al altura de la avenida México para continuar con los trabajos tras el accidente registrado. Solo los buses del Metropolitano transitan por la vía mixta tratando de cumplir con normalidad con todas sus líneas y servicios.

Heridos fueron trasladados a diferentes nosocomios

Efectivos del cuerpo general de Bomberos y de la Policía Nacional del Perú atendieron el llamado de emergencia para atender rápidamente a los heridos. De acuerdo al reporte final de ATU, un total de 35 usuarios resultaron afectados con golpes de diversa intensidad.

Estos fueron trasladados a diversas clínicas como la Javier Prado, Internacional y otros nosocomios que ya fueron alertados por el Ministerio de Salud. A su vez, personal del SAMU fue el primero en atender a los heridos en la misma escena de los hechos.

En resumen, la Estación Naranjal en Independencia luce colapsada debido al accidente ocurrido en el puente de la Estación México en La Victoria. Los buses tardan más de la cuenta en llegar por lo que la cola de usuarios llega hasta los exteriores del terminal en Lima Norte.