Senamhi emite ALERTA ROJA por aumento de TEMPERATURA en 17 regiones del Perú desde mañana, 2 de agosto

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de sus canales oficiales, el Senamhi emitió una alerta roja que advierte a la población el incremento de la temperatura desde el día de mañana, domingo 2 de agosto durante el día y pide a la población tomar sus precauciones para que la fuerte radiación no impacte en su piel.

Senamhi emite alerta roja por altas temperaturas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un Aviso Meteorológico en el que informó que del sábado 2 al lunes 4 de agosto continuará el incremento de la temperatura diurna en diversas regiones de la costa y la sierra del país.

De acuerdo con el aviso difundido por Senamhi, durante estos tres días se espera escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá una mayor incidencia de la radiación solar y un incremento en los índices de radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se prevén ráfagas de viento, especialmente durante las horas de la tarde, situación que podría generar levantamiento de polvo y reducir la visibilidad en algunas zonas.

"El SENAMHI informa que, desde el domingo 2 de agosto al martes 4 de agosto, continuará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a extrema intensidad, en la costa y la sierra del país. Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde", expone el reporte

🌡️📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 2 al 4 de agosto, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país.



✅Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de de radiación UV y ráfagas de viento.https://t.co/Lseog3RTiP pic.twitter.com/2SsvjGSpUh — Senamhi (@Senamhiperu) July 31, 2026

El fenómeno afectará principalmente a localidades de la costa y la sierra, con diferentes niveles de intensidad según la región. En el mapa difundido por la institución se observa que varias zonas del litoral y del interior del país se encuentran bajo alerta por temperaturas elevadas, mientras que algunas áreas registrarán un nivel de peligro más significativo.

¿Cuáles serán los departamentos afectados por esta alerta roja?

Áncash Arequipa Ayacucho Cajamarca Callao Huancavelica Huánuco Ica Junín Lambayeque La libertad Lima Moquegua Pasco Piura Tacna Tumbes

Recomendaciones del Senamhi

Ante este escenario, Senamhi exhortó a la ciudadanía a evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m., mantener una adecuada hidratación, utilizar protector solar, ropa de colores claros, sombreros de ala ancha y lentes con protección UV para reducir los efectos de la radiación.

Finalmente, el Senamhi continuará monitoreando la evolución de las temperaturas de esta alerta roja y pidió a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales.