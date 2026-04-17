Lambayeque busca mejorar la empleabilidad y promueve la creación de más de 58 mil puestos de trabajo

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio del evento realizado por La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lambayeque, "Conexión Empresarial" se generó un espacio que agrupo a empresario, representantes de la academia e instituciones vinculadas al desarrollo productivo.

Este evento tuvo como objetivo desarrollar esfuerzos en favor de mejores oportunidades laborales en la región. Asimismo, el gerente regional, Segundo Zeña mencionó la importancia de acercar herramientas y servicios al sector empresarial.

Además, este acontecimiento generó la exposición de resultados según la encuesta de demanda ocupacional elaborada por especialistas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

En dicha encuesta, se reveló un crecimiento continuo en la generación de empleo formal en Lambayeque. Por ello, se observó que, en el 2025 se registraron más de 32 mil puestos laborales.

Esta información, hizo que la proyección para el 2026 se perciban más de 58 mil empleos formales, de manera que se evidencie una tendencia al alza cercana al 100% respecto al año pasado.

Incluso, se detallo que los sectores que abarcan mayor demanda laboral son la agroindustria, los servicios, comercio y el transporte, factores que van acorde con la economía regional.

También, se percibió la falta de una creciente necesidad de profesionales en ramas como ingeniería, contabilidad, administración e industria.

"Entre las habilidades más requeridas destacan la responsabilidad, el trabajo en equipo y el dominio de tecnologías de la información, además de una demanda específica de más de 500 profesionales con manejo del idioma inglés y más de 570 puestos dirigidos a personas con discapacidad", apuntó.

En torno a como se comporta el mercado laboral, el gerente regional mencionó que la informalidad ha disminuido en 1.2%. En el caso de los jóvenes en rangos de edad de 18 y 25 años, su participación en el mundo laboral ha aumentado aproximadamente 5%.

Sin embargo, el funcionario señaló que todavía persisten retos, sobre todo en el sector agroindustrial, donde es necesario reforzar la supervisión laboral mediante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral.

Además, destacó la importancia de mejorar la coordinación entre el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil para afianzar el crecimiento del empleo formal.

En conclusión, aunque se han logrado avances importantes en el empleo formal, aún quedan retos clave por enfrentar. Sin embargo, Lambayeque viene impulsando acciones importantes mejorar la empleabilidad en su región y se note de manera exponencial que puede servir de ejemplo para otros lugares del Perú.