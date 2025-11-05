Latam evalúa cancelar 4 rutas aéreas ante incertidumbre por cobro de TUUA internacional

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El cobro de la TUUA de transferencia internacional continúa sin solución. Recientemente, LATAM anunció su evaluación de cancelar cuatro rutas aéreas ante el cobro de la tarifa programada para el 7 de diciembre.

Evalúan cancelación de rutas aéreas

Un reciente comunicado de Manuel van Oordt, CEO de LATAM Airlines Perú, indicó que se estaría considerando la cancelación de rutas aéreas ante el cobro de la TUUA de transferencia internacional. El escrito dirigido hacia el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto, fue calificado como de "urgencia" ante la problemática entorno a la tarifa.

Como se sabe, el MTC comunicó Lima Airport Partners (LAP) aplazaría el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) internacional hasta el 7 de diciembre. "Sabemos por las comunicaciones oficiales de su cartera que se está negociando una adenda que, entendemos, no incluiría la TUUA de transferencia internacional".

Sin embargo, LATAM, una de las aerolíneas más grandes, consideran la "incertidumbre y los sobrecostos" que se daría con la recaudación de tal importe, sumados a la inversión, riesgo y tiempos. Estas consideraciones "obligan" a la empresa a considerar la cancelación de vuelos.

"En ese sentido, queremos hacer de su conocimiento que en el corto plazo, estamos evaluando cancelar el inicio de un primer grupo de cuatro nuevas rutas programadas para comienzos de diciembre", indica LATAM.

Comunicado de LATAM

Según el documento, los vuelos programados que serían cancelados son rutas que estaban programadas para comienzos de diciembre:

Lima-Orlando (MCO) originalmente para el 26 de octubre y postergada hasta el 1 de diciembre

Lima-Curazao (CUR): programada a iniciar el 2 de diciembre

Lima-Florianópolis (FLN): programada a iniciar el 2 de diciembre

Lima-Tucumán (TUC): programada a iniciar el 14 de diciembre

Finalmente, el comunicado indica que tal evaluación se da pensando en el beneficio de los usuarios de tal aerolínea. "Necesitamos un entorno competitivo, previsible y sostenible", indican.

Cobro de TUUA se extendió hasta el 7 de diciembre

En un comunicado conjunto, por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), se anunció que el cobró se aplazó hasta el 7 de diciembre del presente año. Ello, tras no llegar a un acuerdo con la operadora del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC),

LAP ha indicado que la aplicación de la TUUA es una tarifa prevista en la adenda 6 del contrato de concesión del aeropuerto desde el 2013. Como se sabe, el cobro de esta tarifa de conexión internacional, es el pago destinado para los pasajeros de vuelos internacionales que hacen uso de los servicios del AJJC en medio de su vuelo hacia otro destino internacional.