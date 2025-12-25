Mauricio Diez Canseco presume que su hijo mayor trabaja en empresa transnacional

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mauricio Diez Canseco no pudo ocultar su orgullo al contar que su hijo mayor trabaja actualmente en una empresa transnacional en Madrid. El empresario aprovechó la ocasión para reunirse con su familia y compartir momentos especiales durante la Navidad.

Diez Canseco celebra el éxito de su hijo mayor

El popular 'Brad Pizza' reveló detalles de la trayectoria de Rodrigo, su hijo mayor, quien tras estudiar Negocios en la UPC y completar una Maestría en Inglaterra, decidió quedarse en Europa.

"Rodrigo pudo venir de Madrid para pasar Navidad con su mamá en Lima. Él estudió Negocios en la UPC, pero se fue a Inglaterra para llevar una Maestría y le gustó Europa; así que decidió quedarse por allá. Actualmente trabaja en Madrid en una transnacional", contó.

El empresario expresó que este logro lo llena de satisfacción como padre y destacó que ver a sus hijos alcanzar sus metas es, para él, uno de los regalos más valiosos de la vida.

Diez Canseco junto a su familia por Navidad

Durante las fiestas, Mauricio Diez Canseco se reunió con sus hijos Rodrigo, Camila, Mauricio, Franco, Francesco y los pequeños Valentina y Doménico, en un almuerzo familiar realizado en el Country Club de San Isidro. El único ausente fue Massimo, quien reside en Barcelona.

"Soy un papá engreídor y siempre quiero que mis 'cachorros' sean felices, nobles y haya mucha armonía entre nosotros", declaró el empresario, destacando la importancia de mantener la cercanía y unión familiar.

Mauricio Diez Canseco explicó que, por tradición, todos sus hijos suelen pasar la Navidad junto a sus madres, por lo que acostumbran a reunirse días previos para disfrutar y fortalecer los lazos familiares.

"Nos reunimos días antes para seguir unidos y verlos felices compartiendo", agregó el exitoso empresario.

Diez Canseco y sus planes para el 2026

El empresario también adelantó que tenía previsto viajar a Argentina junto a su novia Aixa Sosa para continuar celebrando las fiestas y disfrutar del calor familiar, antes de regresar a Lima y enfocarse en los proyectos pendientes para el próximo año.

"Este año me toca ir a Argentina y disfrutar el calor de hogar de la familia de Aixa. Luego regresamos a Lima para seguir trabajando en muchos proyectos que tenemos pendientes para desarrollar en el 2026", concluyó.

Con esto, Mauricio Diez Canseco deja claro que, además de sus logros empresariales, su mayor orgullo es ver cómo sus hijos crecen y alcanzan sus metas profesionales, incluyendo la destacada trayectoria de su hijo mayor en una empresa transnacional.