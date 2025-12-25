RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Orgullo familiar

Mauricio Diez Canseco presume que su hijo mayor trabaja en empresa transnacional

Durante una reciente entrevista, Mauricio Diez Canseco compartió con alegría que su hijo mayor logró colocarse en una empresa transnacional en Madrid.

Diez Canseco celebra el éxito de su hijo mayor
Diez Canseco celebra el éxito de su hijo mayor (Composición Exitosa)

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 25/12/2025

Síguenos en Google News Google News

Mauricio Diez Canseco no pudo ocultar su orgullo al contar que su hijo mayor trabaja actualmente en una empresa transnacional en Madrid. El empresario aprovechó la ocasión para reunirse con su familia y compartir momentos especiales durante la Navidad.

Diez Canseco celebra el éxito de su hijo mayor

El popular 'Brad Pizza' reveló detalles de la trayectoria de Rodrigo, su hijo mayor, quien tras estudiar Negocios en la UPC y completar una Maestría en Inglaterra, decidió quedarse en Europa

"Rodrigo pudo venir de Madrid para pasar Navidad con su mamá en Lima. Él estudió Negocios en la UPC, pero se fue a Inglaterra para llevar una Maestría y le gustó Europa; así que decidió quedarse por allá. Actualmente trabaja en Madrid en una transnacional", contó.

El empresario expresó que este logro lo llena de satisfacción como padre y destacó que ver a sus hijos alcanzar sus metas es, para él, uno de los regalos más valiosos de la vida.

Hugo García sueña con ser padre y aviva rumores de boda con Isabella Ladera
Lee también

Hugo García sueña con ser padre y aviva rumores de boda con Isabella Ladera

Diez Canseco junto a su familia por Navidad

Durante las fiestas, Mauricio Diez Canseco se reunió con sus hijos Rodrigo, Camila, Mauricio, Franco, Francesco y los pequeños Valentina y Doménico, en un almuerzo familiar realizado en el Country Club de San Isidro. El único ausente fue Massimo, quien reside en Barcelona.

"Soy un papá engreídor y siempre quiero que mis 'cachorros' sean felices, nobles y haya mucha armonía entre nosotros", declaró el empresario, destacando la importancia de mantener la cercanía y unión familiar.

Mauricio Diez Canseco explicó que, por tradición, todos sus hijos suelen pasar la Navidad junto a sus madres, por lo que acostumbran a reunirse días previos para disfrutar y fortalecer los lazos familiares. 

Yaco Eskenazi revela que gastó S/15.000 en un regalo para Natalie Vértiz
Lee también

Yaco Eskenazi revela que gastó S/15.000 en un regalo para Natalie Vértiz

"Nos reunimos días antes para seguir unidos y verlos felices compartiendo", agregó el exitoso empresario.

Diez Canseco y sus planes para el 2026

El empresario también adelantó que tenía previsto viajar a Argentina junto a su novia Aixa Sosa para continuar celebrando las fiestas y disfrutar del calor familiar, antes de regresar a Lima y enfocarse en los proyectos pendientes para el próximo año. 

"Este año me toca ir a Argentina y disfrutar el calor de hogar de la familia de Aixa. Luego regresamos a Lima para seguir trabajando en muchos proyectos que tenemos pendientes para desarrollar en el 2026", concluyó.

Con esto, Mauricio Diez Canseco deja claro que, además de sus logros empresariales, su mayor orgullo es ver cómo sus hijos crecen y alcanzan sus metas profesionales, incluyendo la destacada trayectoria de su hijo mayor en una empresa transnacional.

Temas relacionados Aixa Sosa empresa transnacional familia hijo mayor Madrid Mauricio Diez Canseco Navidad Rodrigo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA