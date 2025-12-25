Hugo García sueña con ser padre y aviva rumores de boda con Isabella Ladera

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La vida personal de Hugo García volvió a captar los flashes luego de que confesara en Más Espectáculos que sueña con ser padre y formar su propia familia. La situación se puso más candente cuando su madre, Fabiola Silva, mencionó una posible boda con su actual pareja, la venezolana Isabella Ladera.

Mamá de Hugo García aprueba a Isabella Ladera

El modelo peruano de 32 años se mostró sincero y relajado al hablar de sus deseos familiares. Tras participar en la final de Esto es guerra, Hugo García recibió el apoyo de su madre y su sobrina, quienes llegaron para acompañarlo en esta etapa clave del reality.

"Mi mamá está feliz, mientras yo esté feliz, así que como tiene que ser", expresó el chico reality, dejando entrever que la aprobación familiar es importante para él.

La emoción del momento, sumada a las cámaras y la presencia de sus seres queridos, hicieron que Hugo García se abriera sobre su vida personal, algo poco común.

Durante la entrevista, Fabiola Silva no solo compartió su felicidad al ver a su hijo enamorado, sino que también dejó caer la posibilidad de un futuro matrimonio con Isabella Ladera:

"Yo creo que... está feliz", dijo sonriente, mirando directamente a Hugo, quien solo atinó a sonreír, generando especulaciones inmediatas.

La sobrina de Hugo García también se pronunció sobre Isabella Ladera: "Sí, me cae muy bien", comentó, reforzando la buena relación familiar.

Hugo García sueña con formar una familia

En un momento más íntimo de la entrevista, Hugo García confesó su mayor sueño: convertirse en padre.

"Siempre he soñado con tener mi familia, siempre he soñado con ser papá, con llevar a mis hijos a hacer deporte, viajar con ellos, viajar en familia, hacer planes en familia", comentó.

Consultado sobre si había hablado con Isabella Ladera sobre la posibilidad de que ella sea la madre de sus hijos, Hugo García respondió entre risas: "Estoy viviendo un día a la vez", dejando la puerta abierta a un futuro juntos.

Vale la pena recordar que en 2020, Isabella Ladera se convirtió en madre junto a su entonces pareja Isander Pérez.

Su hija, Mía Antonella, se ha vuelto una parte fundamental de su vida y de su contenido en redes, conectando de manera especial con su audiencia.

Así, Hugo García sorprendió al confesar su deseo de convertirse en padre, mientras su madre avivó los rumores de un posible matrimonio con Isabella Ladera.