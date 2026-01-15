Lima amaneció con lluvia persistente pese a temporada de verano: ¿a qué se debe y cuál es el pronóstico?

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una intensa y persistente lluvia de verano ha sorprendido a los limeños la madrugada de este jueves 15 de enero. Las calles de Lima amanecieron notablemente húmedas, provocando incluso algunos charcos de agua. El Senamhi ya había previsto este fenómeno y mantiene sus alertas.

Esta semana, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú había alertado que la costa del país seguiría presentando episodios de lluvias de verano hasta el viernes 16, lo cual está generando que el caudal de muchos ríos de la capital, como el río Chillón y el río Rímac, se hayan incrementado más de lo normal.

El equipo de Exitosa recorrió diferentes calles de Lima Metropolitana: desde Cercado de Lima, vía Expresa, avenida Javier Prado y vía Evitamiento. Se pudo constatar que los vehículos se han visto obligados a manejar a velocidad reducida para evitar accidentes o algún tipo de colisión, debido a las pistas mojadas que afectan a las llantas.

Lima amaneció con lluvias persistentes

Además, en distritos como Lince, Miraflores y San Isidro se han registrado algunos charcos bastante pronunciados en ciertas zonas.

A medida que iba amaneciendo, durante horas de la mañana del jueves se pudo observar que la garúa bajaba su intensidad, siendo casi nula a las 7 de la mañana en el distrito de Villa el Salvador.

Ante este panorama, se exhorta no solo a los conductores de todo tipo de vehículos (autos, motos, buses, bicicletas y diferentes unidades), sino también a transeúntes, a tomar precauciones a fin de evitar algún tipo de accidente que se pueda producir y posteriormente lamentar.

Por su parte, el Senamhi también indicó que Lima está presentando el cielo cubierto y sensación de bochorno en pleno verano, lo que podría haber originado una garúa intensa en toda la capital, especialmente en San Isidro y Miraflores.

¿A qué se deben las lluvias inusuales en Lima?

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente señaló que estas lloviznas inusuales en la capital se deben a las condiciones atmosféricas que se vienen presentando a lo largo del territorio nacional. Están asociadas al desplazamiento de nubosidad desde los Andes hasta el mar, gracias al incremento de la humedad originado por la presencia de vientos del norte.

Es más probable que las lluvias intermitentes y dispersas que experimenta Lima y el litoral del Perú se presenten principalmente durante el atardecer, la noche y la madrugada. Sin embargo, se espera que se mantengan periodos de brillo solar con tendencia a incrementarse la nubosidad hacia horas de la tarde.