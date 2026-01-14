Fatídico huaico en Junín: Cuatro personas fueron sepultadas tras deslizamiento por fuertes lluvias

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En el distrito de Perené, en la provincia de Chanchamayo, se produjo un huaico que dejó como saldo el fallecimiento de tres personas y la desaparición de una menor de edad tras arrastrar una vivienda rústica y un camión en el que se trasladaban.

Cuatro personas son sepultadas por huaico en Junín

El temporal de intensas lluvias que se vienen registrando en la selva central ha causado un fatídico hecho luego que el deslizamiento de lodo, piedras y troncos ocasionaran el bloqueo total de la vía que une Perené con Pichanaqui (región Junín), específicamente a la altura del kilómetro 42 del sector La Huellada de la carretera marginal.

Por tal razón, diversos pasajeros se vieron en la obligación de realizar transbordos y optar por desplazarse a pie para llegar a sus destinos en esta parte del territorio nacional. El deslizamiento por las precipitaciones arrastró un camión y una casa, sepultando a personas que se encontraban en la zona al momento del evento.

Según pudo conocer un equipo de Exitosa, con información proporcionada por agentes del Serenazgo del sector, las personas sepultadas fueron identificadas como Ronald Jara Surichaqui (37), emprendedor de Tarma, quien perdió la vida junto a su esposa, Thalía Pariona Enciso (28), natural de Perené, y su ayudante Miguel Ángel Huamán (48), nacido en Acolla.

Cabe mencionar que, Jara y Pariona eran dueños de una granja porcina llamada El Trébol y en el preciso momento del desplazamiento se encontraban junto a su menor hija de 7 años, cuyo cuerpo aún no fue encontrado. Luego del fatídico hecho, familiares y allegados llegaron a la zona entre escenas de dolor y desesperación.

Por su parte, autoridades, bomberos y pobladores trabajaron con maquinaria pesada para remover lodo, piedras y árboles. Estas labores de rescate fueron arduas hasta tal punto de durar seis horas debido a la complejidad del terreno.

Senamhi e INDECI mantienen alerta roja

Vale indicar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (Senamhi) advirtió que los días 13 y 14 de enero se registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad. Ello aumenta el riesgo de activación de quebradas, deslizamientos, huaicos e inundaciones en diversas partes de la sierra y costa central.

En paralelo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del COEN, emitió un aviso de corto plazo con alerta roja (nivel extremo) en varias provincias del país, entre ellas Cajamarca, Cusco, La Libertad, Madre de Dios y Puno.

