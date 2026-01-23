Noche Crema y Tarde Blanquiazul: PNP desplegará más de 4 mil policías para garantizar orden durante partidos

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este sábado 24 de enero, Lima vivirá una jornada inédita con la realización simultánea de la Tarde Blanquiazul y la Noche Crema, presentaciones de Alianza Lima y Universitario de Deportes. Para garantizar la seguridad, la Policía Nacional del Perú (PNP) anunció el despliegue de más de 4200 efectivos en los alrededores de los estadios Alejandro Villanueva (Matute) y Monumental de Ate.

El Comandante General de la PNP, Óscar Ariola, detalló que el operativo cubrirá todas las fases de la jornada prevista para este fin de semana.

"Un promedio de más de 4200 efectivos, tanto en el estadio Monumental, como el estadio Alejandro Villanueva. Antes, durante y después del partido, independientemente de las operaciones que hay en estas zonas de acción, en las zonas adyacentes y en las zonas de influencia", explicó.

Ajustes por cambio de horario

El partido de Alianza Lima sufrió un cambio de horario, pasando de las 8 de la noche a las 5 de la tarde. Este ajuste obligó a modificar el plan policial, reforzando la presencia de agentes en las horas de mayor tránsito y actividad comercial en La Victoria.

Se desplegarán 4200 policías durante partidos de Alianza Lima y Universitario este sábado 24 de enero. Además, se estableció cierre de calles y desvíos en inmediaciones de Matute y el Monumental



Ante cuestionamientos por el despliegue de tantas unidades en medio del estado de emergencia, el Comandante General aclaró que los efectivos provienen de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes).

"Los que hacen este servicio pertenecen a unidades que generalmente no están en la lucha contra la inseguridad ciudadana, es por eso que no se suspende ninguno de los operativos", señaló.

Plan de desvío vehicular

La PNP también estableció cierres de calles y rutas alternas en las inmediaciones de ambos estadios:

En el Monumental (Ate): cierres en Av. Javier Prado , Av. La Molina y Las Palmeras, con desvíos por Av. Huarochirí y Separador Industrial.

cierres en , Av. La Molina y Las Palmeras, con desvíos por y Separador Industrial. En Matute (La Victoria): cierres en Av. Isabela La Católica y jirones Mendoza Merino y Abtao, con desvíos por Av. Manco Cápac y jirón Hipólito Unanue.

Se exhorta a los asistentes a no usar vehículos particulares y optar por transporte público o taxis autorizados, para evitar congestión y facilitar el desplazamiento peatonal.

La Policía Nacional pidió a los hinchas vivir la jornada en armonía y respetar el orden público. El mensaje oficial recuerda que la fiesta del fútbol debe celebrarse con respeto dentro y fuera de las canchas, en línea con la campaña lanzada por el Gobierno bajo el lema: "Rivales en la cancha, nunca enemigos en la calle".

Con más de 4200 policías desplegados y un plan de desvío vehicular en marcha, la PNP busca garantizar que la Tarde Blanquiazul y la Noche Crema se vivan como una fiesta deportiva y no como un escenario de violencia o caos. La jornada será histórica para el fútbol peruano, y las autoridades esperan que también lo sea por la convivencia pacífica entre hinchas.