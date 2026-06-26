Sismo de magnitud 5.0 sacude República Dominicana HOY, 26 de junio: ¿Activan alerta de tsunami?

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un potente sismo de magnitud preliminar 5.0 se registró este viernes 26 de junio en República Dominicana, de acuerdo al último reporte del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet). Las autoridades dieron a conocer si este movimiento telúrico genera o no una alerta de tsunami.

Sismo se sintió en República Dominicana

Un nuevo movimiento telúrico ha generado gran impacto a nivel internacional tras la grave situación que atraviesa Venezuela, país que fue azotado por dos terremotos, uno de magnitud 7.2 y otro de 7.5, que dejó más de 900 muertos y más de 3 mil heridos.

De acuerdo a los primeros reportes, un fuerte sismo remeció República Dominicana al promediar las 12:06 del mediodía de este viernes 26 de junio con una magnitud preliminar de 5.0, a una profundidad de 71.3 kilómetros y localizado a 78 kilómetros al sureste de La Romana.

Reporte sísmico en República Dominicana.

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