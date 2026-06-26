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Sismo de magnitud 5.0 sacude República Dominicana HOY, 26 de junio: ¿Activan alerta de tsunami?

Un fuerte sismo de magnitud preliminar 5.0 se registró este viernes 26 de junio, de acuerdo al reporte preliminar de Indomet. Las autoridades revelan si existe o no alerta de tsunami.

Potente temblor en República Dominicana.
Potente temblor en República Dominicana. (Revistamercado)

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 26/06/2026

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Un potente sismo de magnitud preliminar 5.0 se registró este viernes 26 de junio en República Dominicana, de acuerdo al último reporte del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet). Las autoridades dieron a conocer si este movimiento telúrico genera o no una alerta de tsunami.

Sismo se sintió en República Dominicana

Un nuevo movimiento telúrico ha generado gran impacto a nivel internacional tras la grave situación que atraviesa Venezuela, país que fue azotado por dos terremotos, uno de magnitud 7.2 y otro de 7.5, que dejó más de 900 muertos y más de 3 mil heridos. 

De acuerdo a los primeros reportes, un fuerte sismo remeció República Dominicana al promediar las 12:06 del mediodía de este viernes 26 de junio con una magnitud preliminar de 5.0, a una profundidad de 71.3 kilómetros y localizado a 78 kilómetros al sureste de La Romana. 

Reporte sísmico en República Dominicana.
Reporte sísmico en República Dominicana.

 

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