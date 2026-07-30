Lima de viaje: Más de 180,000 vehículos salieron de la capital durante el feriado largo, según EMAPE

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El feriado largo por Fiestas Patrias volvió a mostrar la magnitud de los desplazamientos masivos desde la capital hacia distintas regiones del país. Según datos de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), más de 180,000 vehículos salieron de Lima entre el 24 y el 29 de julio, generando un incremento del 35 % en el tránsito respecto a un día regular.

El movimiento se concentró en las principales vías de salida: Panamericana Sur, Panamericana Norte y la autopista Ramiro Prialé, con picos de circulación durante los días centrales de las celebraciones.

Peruanos viajaron más al sur

El monitoreo realizado desde el Centro de Videovigilancia y Control de EMAPE reveló que alrededor de 80,000 vehículos transitaron por la Panamericana Sur , mientras que otros 50,000 lo hicieron por la Panamericana Norte y una cifra similar utilizó la avenida Ramiro Prialé. El mayor movimiento se registró entre el 25 y el 27 de julio, coincidiendo con los días de mayor actividad festiva.

El plan "Transita Seguro con EMAPE" fue desplegado para atender el incremento del tránsito. Incluyó personal operativo en puntos estratégicos y el monitoreo permanente mediante 156 cámaras instaladas en las principales vías. La coordinación con la Policía Nacional, Sutran, ATU y municipalidades permitió responder a incidencias y agilizar la circulación.

Un retorno agilizado

Como parte de las medidas para facilitar el retorno, se habilitó por completo el bypass Las Torres, lo que mejoró la circulación en la autopista Ramiro Prialé y redujo los tiempos de desplazamiento. Durante la ejecución del plan se atendieron 227 incidencias, entre accidentes, vehículos averiados y obstáculos en la vía.

El gerente general de EMAPE, Edgar Lara, destacó que el reforzamiento operativo y el trabajo conjunto con las entidades involucradas contribuyeron a un retorno más seguro para miles de familias. La MML recordó que el servicio de Auxilio Vial de EMAPE opera las 24 horas del día durante todo el año en las principales autopistas, atendiendo emergencias y brindando apoyo a los conductores.

De acuerdo con estimaciones en días previos, el movimiento de más de 180,000 vehículos podría representar cerca de 700 mil de personas (de los más de 1 millón de peruanos totales que se estimó que viajarían) desplazándose desde Lima hacia distintas regiones, considerando un promedio de cuatro ocupantes por unidad.

Esta cifra refleja la magnitud del éxodo temporal que cada año acompaña las celebraciones patrias y la importancia de contar con planes de seguridad vial, coordinación interinstitucional, y la necesidad de reforzar la infraestructura y los servicios de transporte para responder a la creciente demanda.