¿Lima sufrirá otro corte de agua? Revisa AQUÍ las zonas que se verán afectadas este martes, 11 de noviembre

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A juntar agua desde ya! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) dio a conocer que por trabajos de mantenimiento en la red, tiene corte programado del recurso hídrico el 11 de noviembre. Verifica en esta nota si tu distrito se verá afectado.

¿Qué distritos sufrirán el corte de agua?

La empresa estatal reveló, a través de su canal de difusión que suspenderá el servicio de agua en varios distritos de la capital, debido a no solo trabajos de mantenimiento, sino también por limpieza de reservorios y empalmes en la red principal para garantizar que en un futuro no haya complicaciones en la distribución del recurso.

En ese marco, instó a la ciudadanía a mantenerse pendientes de los cambios que pueda existir con la programación del corte de agua, además de tomar medidas preventivas ante la noticia.

Interrupción del servicio en Surquillo

Áreas afectadas: Cercado, Urb. Aurora, Urb. Corpac, Urb. Villa Victoria.

Cercado, Urb. Aurora, Urb. Corpac, Urb. Villa Victoria. Horario de corte: Desde las 12:41 p.m. hasta las 11:00 p.m.

Desde las 12:41 p.m. hasta las 11:00 p.m. Motivo de suspensión: Instalación de grifos contra incendio.

Corte de agua en San Isidro

Horario de corte: Desde las 12:41 p.m. hasta las 11:00 p.m.

Desde las 12:41 p.m. hasta las 11:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Corpac. Cuadrante: Av. República de Panamá, Av. Andrés Aramburú, Av. Guardia Civil, Av. Tomás Marsano.

En Santiago de Surco

Áreas afectadas: Urb. El Derby, Urb. Las Garzas, Urb. Las Orquídeas, Urb. El Vivero, Urb. Monterrico Chico, Urb. San Idelfonso. Cuadrante: Av. El Derby, Av. Cristóbal De Peralta Norte, Av. La República, Jr. Francisco De Cuéllar, Av. El Polo, Jr. El Cortijo, Av. Manuel Olguín.

Urb. El Derby, Urb. Las Garzas, Urb. Las Orquídeas, Urb. El Vivero, Urb. Monterrico Chico, Urb. San Idelfonso. Cuadrante: Av. El Derby, Av. Cristóbal De Peralta Norte, Av. La República, Jr. Francisco De Cuéllar, Av. El Polo, Jr. El Cortijo, Av. Manuel Olguín. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. Motivo de suspensión: Ejecución de empalme.

Ejecución de empalme. Sector 297.

En Carabayllo

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: Asoc. de Vivienda La Muralla. Cuadrante: A.H. Las Dalias 17 de Febrero, Asoc. Viv. Villa Caudivilla, Asoc. Viv. Villa Caudivilla Ampl. Asoc. de Los Propietarios.

Asoc. de Vivienda La Muralla. Cuadrante: A.H. Las Dalias 17 de Febrero, Asoc. Viv. Villa Caudivilla, Asoc. Viv. Villa Caudivilla Ampl. Asoc. de Los Propietarios. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 352.

Sin agua en Miraflores

Áreas afectadas: Urb. Miraflores. Cuadrante: Av. Angamos Oeste, Av. Santa Cruz, Calle Santa María, Calle General Borgoño.

Urb. Miraflores. Cuadrante: Av. Angamos Oeste, Av. Santa Cruz, Calle Santa María, Calle General Borgoño. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. Motivo de suspensión: Ejecución de empalme.

Ejecución de empalme. Sector 55.

En San Juan de Miraflores y VMT

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. San Juan. Cuadrante: Av. Guillermo Billinghurst, Av. César Canevaro, Av. Enrique del Villar, Av. Belisario Suárez, Av. Víctor Castro Iglesias, Av. Felipe Arancibia Av. Tomás Guzmán, Jr. José Morales.

Urb. San Juan. Cuadrante: Av. Guillermo Billinghurst, Av. César Canevaro, Av. Enrique del Villar, Av. Belisario Suárez, Av. Víctor Castro Iglesias, Av. Felipe Arancibia Av. Tomás Guzmán, Jr. José Morales. Motivo: Ejecución de empalme.

Ejecución de empalme. Sector 304.

La empresa estatal también reportó que el corte de agua se dará en Villa María del Triunfo en el sector 315 desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. por ejecución de empalme en el P.J. José Gálvez, A.H. Programa Municipal de Vivienda Los Ángeles, A.H. Alberto Fujimori Fujimori.

En ese sentido, ante el anuncio del corte de agua en Lima, Sedapal instó a la ciudadanía a tomar previsiones, almacenar agua en envases limpios y cerrados, y, de ser posible, mantener reservas suficientes para cubrir todas sus necesidades básicas durante la interrupción del servicio el 11 de noviembre.