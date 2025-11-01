"It's time!": Mariah Carey inaugura la temporada navideña publicando esperado video

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La temporada navideña ha sido inaugurada oficialmente por Mariah Carey. La 'Reina de la Navidad' anunció el esperado momento a través de sus redes sociales, como siempre, de una forma singular.

Empieza Noviembre y la Navidad

No habían terminado las celebraciones por Halloween, y en nuestro país por la Música Criolla, cuando a la medianoche, marcando el inicio del 1 de noviembre, llegó la publicación de Mariah Carey a través de sus redes sociales dando el inicio de la temporada navideña.

En el video se observa a la cantante vestida como un ángel, cuando está a punto de comenzar con su clásico 'It's time', ve que un elfo roba su lápiz labias para venderlo y pagar lo que llama una terapia élfica. Este singular personaje le cuenta que los elfos están en huelga y por ello, la Navidad se cancela.

A la artista no le da nada de gracia, por lo que reacciona de manera contundente diciendo finalmente la frase que se ha convertido en la encargada de dar inicio a está época: "Es hora", convirtiéndose rápidamente en Mamá Noel, recorriendo el cielo con su trineo repartiendo los regalos de Navidad, mientras suena de fondo si canción 'All I want for Christmas is you'.

Esta vez el video fue singular, porque contó con patrocinio de Sephora, una marca de maquillaje muy popular en Estados Unidos, lo que representa la llegada e importancia del anuncio de Mariah Carey que es esperado por muchos.

El video ya cuenta en Instagram con 2,6 millones de me gustas y 39 mil comentarios, mientras que en Tik tok tiene 29,1 millones de visualizaciones, 7,7 millones de me gustas y 121,3 millones de comentarios.

Tan solo 3 días antes "no era hora"

Tan solo el 28 de octubre, tres días antes del anuncio subió un video en el que alguien toca la puerta de su camerino para preguntarle si ya es momento de celebrar, pero Mariah, con una sonrisa cómplice, responde: "Aún no es tiempo".

Esta tradición se da desde 2023, pues cada 1 de Noviembre la artista deja atrás las calabazas de Halloween para dar paso a los villancicos con su clásico como inicio de la Navidad. La idea nació como una parodia para poner fin la festividad del 31 de octubre.

En 2024, la artista publicó un video vestida como Morticia Addams, antes de transformarse mágicamente en una Mama Noel, rodeada de adornos y nieve, como siempre el clip se volvió viral.

Es así como finalmente, 'Es hora', pues Mariah Carey anunció el inicio de la navidad con su clásico 'All I want for Christmas is you', iniciando con el 'It's time'.