Línea 119: MTC recuerda que servicio de comunicación gratuita frente lluvias, inundaciones, sismos y otras emergencias se encuentra habilitado

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la ocurrencia de sismos y efectos a cargo del Fenómeno El Niño, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recordó que se encuentra habilitada la Línea 119, una plataforma de comunicación que fue creada en el año 2007 para situaciones en las que las redes puedan presentar congestión o saturación ante una emergencia.

A continuación, en la presente nota, te enseñamos a comunicarte mediante este sistema de comunicación, en el marco de las acciones de preparación que viene desarrollando el sector en favor de la población.

¿Cómo usar la Línea 119?

Teniendo en cuenta que el Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país, durante este jueves 20 de agosto se registró un sismo de magnitud 7.2, con epicentro en el distrito de Coracora, provincia de Parinacochas, región Ayacucho, seguidos de dos réplicas de magnitud 4.2 y 4.0.

Tal como lo recomienda el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), durante la actividad sísmica es recomendable no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse. En ese sentido, la Línea 119 permite la comunicación directa a través de un mensaje de voz de forma gratuita, permitiendo así saber el estado de familiares o amistades durante los fenómenos naturales.

De esta manera, puedes enviar un mensaje de voz marcando el 119 + 1. Del mismo modo, para escuchar el mismo, debes marcar el 119 + 2 con el número de la persona que envió el mensaje. El servicio está disponible para todos los teléfonos fijos y móviles, los 365 días del año y durante las 24 horas del día.

📌 El #MTC te recuerda el uso de la Línea 119 ante emergencias como sismos o tsunamis.



✅ El servicio es gratuito y permite dejar y consultar mensajes de voz sobre el estado de familiares o amistades durante los fenómenos naturales. pic.twitter.com/QCvdpwfRGJ — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) August 20, 2026

¿Cómo elaborar el Combo de la Supervivencia?

De acuerdo con el INDECI, el Combo de la Supervivencia está conformado por la mochila para emergencias y la caja de reserva , las cuales deben contener previsiones básicas para que las familias afronten los primeros días de una emergencia.

En el caso de la mochila de emergencia, debe contener artículos indispensables para que las personas puedan sobrevivir las primeras 24 horas después de presentarse el desastre. En ese sentido, lo recomendable es elaborar una mochila por cada dos personas y debe contar con los siguientes elementos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otros elementos más que puedan ser requeridos.

Mientras que, la caja de reserva debe llevar consigo artículos necesarios para que una familia pueda vivir del segundo al cuarto día del hecho suscitado y su implementación debe estar diseñada para todos los miembros del hogar.

Asimismo, está compuesta por un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, botellas de agua, chocolate en barra, una manta polar, ropa, papel higiénico, linterna, radio, silbato, platos, alimentos para mascotas y dinero en monedas.

Finalmente, es importante que se implemente un Plan Familiar de Emergencias y que cada miembro del hogar tenga asignado su rol específico, basándose en las siguientes funciones: