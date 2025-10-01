César Sandoval critica moción de interpelación en su contra: "Ridículamente obtuvo 18 votos"

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Defiende "su victoria" en el Congreso. El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo, se pronunció sobre la fallida moción de interpelación que impulsó la Bancada de Renovación Popular en su contra por su presunta "falta de idoneidad para ocupar el cargo y por entorpecer las labores propias de la MML", en referencia a la controversia sobre el Tren Lima - Chosica.

En entrevista con Exitosa, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aseguró que se "buscaba politizar" el mencionado proyecto ferroviario, motivo por el cual, no lograron el respaldo suficiente para lograr su admisibilidad.

Saluda decisión tomada en el Parlamento

Sandoval Pozo respondió a la moción de interpelación planteada desde agosto por Renovación Popular. Con 30 votos en contra, 38 abstenciones y 18 votos a favor, el texto pasó al archivo en la sesión plenaria del martes 30 de septiembre, resultado que saludó, resaltando el nulo apoyo que tuvo en las demás bancadas. "Ridículamente han obtenido 18 votos", comentó en "Hablemos Claro".

Pese a que la fuerza política de Rafael López Aliaga lo acusó en todo momento de "entorpecer el tren", el ministro sostuvo que aceptó la reunión solicitada por el alcalde de Lima, a través del primer ministro Eduardo Arana, para debatir el proyecto. No obstante, reveló que un especialista vinculado al burgomaestre aseveró las irregularidades que giran sobre la iniciativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

"Se dijo que en el Sr. Juan De Dios Olaechea tenía una solución que proponer, el Sr. Olaechea se ha acercado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y lo primero que ha dicho es que el Sr. alcalde ha hecho todas las cosas al revés y que él no está de acuerdo (...) a partir de allí, el Sr. López ya no tiene ninguna coordinación con nosotros", comentó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el ministro de Transportes, César Sandoval, reveló que un recomendado de Rafael López Aliaga, enviado para conversar sobre el Tren Lima-Chosica, dijo que en ese caso "se hicieron todas las cosas al revés".



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/QXv7eIu40X — Exitosa Noticias (@exitosape) October 1, 2025

Reunión con transportistas para evitar el paro

Con referente al paro de transportistas convocado para este jueves 2 de octubre , el ministro de Transportes indicó esta mañana en Exitosa que a las 6:00 p. m. sostendrá una última reunión los gremios formales para tratar de evitar la medida, así como, seguir atendiendo sus demandas.

"Estamos conversando, no se ha llegado todavía a un acuerdo contundente, pero han expresado su voluntad de conversar y evitar este paro. Ya veremos cómo se concluye esta reunión", explicó.

Sobre la inseguridad, extorsión y sicariato que acusan los operarios de transporte, manifestó que, para intentar darle una solución, hay que ser "más agresivo", a través de un trabajo articulado entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y las propias Fuerzas Armadas.

Finalmente, puntualizó que tras el encuentro sostendrá una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de la misma.