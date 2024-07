Línea 2: MTC argumenta por qué todavía no se ha construido la estación San Marcos

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jerí Ramón, habló de la posible cesión de terrenos y servicios de parte de la casa de estudios con el fin de la construcción de una de las estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima.

La máxima autoridad de la universidad más antigua del país remarcó que ante la sesión de estos bienes, se debería ofrecer una compensación por ellos. Sin embargo, pese al positivismo con el que se ve, aún no se llegó a un acuerdo entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con San Marcos.

"Estamos dos años sentada perdiendo mañanas, tardes, para que el MTC nos siga paseando. San Marcos no se opone que se haga el tren y la Línea 2 porque sería un absurdo. A San Marcos no pueden ir quitándole todo", apuntó Jerí .

De igual forma, indicó cuál sería el total de terreno que se cedería a la nueva Línea del Metro de Lima. Empero, Ramón alegó que el MTC no ha informado la compensación que se dará a San Marcos. Pese a que dentro del área proyectada se verían afectadas la clínica y viviendas universitarias.

"Aproximadamente 3200 metros cuadrados, pero no está definido. Estamos pidiendo una justa compensación social. Nos va a paralizar los postgrados, no vendrán, la PRE no vendrá, debemos salir a alquilar locales afuera", continuó.