Agraviados

Chiclayo: Mercado Modelo colapsa ante intensas lluvias y deja a más de 300 comerciantes afectados

La lluvia acumulada generó el colapso del mercado Modelo en Chiclayo afectando a más de 300 comerciantes agraviados por no poder trabajar.

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 26/02/2026

Las intensas precipitaciones alrededor del Perú continúan dejando daños colaterales que afectan a la ciudadanía. El Mercado Modelo de Chiclayo se ha visto afectado por la acumulación de lluvias lo que deja a más de 300 comerciantes sin poder trabajar.

Agua acumulada en Mercado Modelo

La lluvia acumulada al interior del Mercado Modelo en Chiclayo genera pérdidas económicas para los comerciantes y una posible aparición del dengue ante el estancamiento de agua.

Las últimas fuertes lluvias registradas en la región de Lambayeque, ahora bajo estado de emergencia, perjudica a todos los ciudadanos al afectar su principal medio económico.

Al menos 300 comerciantes de este centro de abastecimiento se ven afectados debido a que no pueden ingresar hacia sus locales ante el riesgo que de esto perjudique su mercadería.

Más de 300 comerciantes agraviados

El dirigente del mercado, Juan Gamarra, precisa que los comerciantes tienen que solicitar a un personal particular para que ayuden a retirar el agua acumulada. Indica que el servicio a pagar es entre S/4 y S/5.

Sin embargo, una nueva complicación es que no se sabe dónde depositar el agua retirada. En ese sentido, hace un llamado para que las autoridades brinden una solución.

Gamarra precisa que esta problemática ocurre cada vez que llueve y pese a los reclamos no se han dado soluciones. El techo del mercado no es el adecuado para la infraestructura. Refieren que parte de la estructura fue retirada por antigüedad y no ha vuelto a ser repuesta.

Gobierno amplía estado de emergencia en 707 distritos

El Gobierno amplió el estado de emergencia en 15 regiones y un total de 707 distritos del país ante las intensas precipitaciones. La extensión fue anunciada por la premier Denisse Miralles desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Estos son los 15 departamentos en emergencia:

  • Amazonas
  • Áncash
  • Arequipa
  • Cajamarca
  • Ica
  • Junín
  • La Libertad
  • Lambayeque
  • Lima
  • Madre de Dios
  • Moquegua
  • Piura
  • Puno
  • San Martín

La premier Miralles informó que los ministerios de Defensa, Vivienda, Transportes y Comunicaciones, Desarrollo Agrario y Riego, bajo de la guía de la PCM viene atendiendo la emergencia junto con los gobernadores y alcaldes de los distritos más afectados del país.

