Elecciones Generales 2026: Gobierno despliega plan de seguridad total para garantizar orden este domingo 12 de abril

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se enfatizó que el Ejecutivo trabaja de manera articulada con los organismos electorales para asegurar que la jornada del domingo 12 de abril se desarrolle sin inconvenientes. En ese sentido, remarcaron que uno de los principales objetivos es generar confianza en la población.

Ejecutivo trabaja de manera articulada con los organismos electorales

En un mensaje a la ciudadanía, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, acompañado por los ministros de Defensa, Carlos Díaz; Interior, José Zapata; y Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, así como los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, general EP César Briceño y de la Policía Nacional, teniente general PNP Óscar Arriola, aseguró que el proceso electoral se realizará con total respeto a la voluntad popular, contando con el despliegue de las fuerzas del orden para asegurar que más de 27 millones de peruanos ejerzan su derecho al sufragio de manera libre y segura.

"Estamos garantizando un proceso electoral con total respeto a la democracia. Hemos contribuido, de manera comprometida, a la organización de la jornada electoral. Los organismos electorales, la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones, además del Reniec, han tenido todo nuestro apoyo para llevar a cabo el presente proceso", señaló Arroyo

Asimismo, el titular de la PCM subrayó, además, que se han adoptado medidas inclusivas para que los ciudadanos de las zonas más alejadas puedan sufragar.

#PCMInforma 🇵🇪 | El Gobierno de transición liderado por el presidente de la república, José María Balcázar, garantiza elecciones libres, ordenadas y transparentes, asegurando el respeto irrestricto a la voluntad soberana del pueblo peruano y la defensa de la democracia. pic.twitter.com/aT74gGQci5 — Consejo de Ministros (@pcmperu) April 10, 2026

Labor de las Fuerzas Armadas, Policía y Cancillería

Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Díaz, ratificó el compromiso de las Fuerzas Armadas con el orden constitucional e informó que se han desplegado aproximadamente 45 000 efectivos y 10 338 patrullas a nivel nacional para resguardar más de diez mil locales de votación.

"Nuestra labor es neutral, transparente y no deliberante, orientada a asegurar elecciones en paz, orden y pleno respeto a la voluntad del pueblo peruano", manifestó.

Además, el ministro del Interior, José Zapata, afirmó que durante la jornada electoral se movilizarán más de 61 mil efectivos policiales para proteger el voto ciudadano y asegurar que los comicios se desarrollen sin contratiempos.

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, informó que a través de las 114 oficinas consulares se garantizará el derecho al voto de más de un millón cien mil peruanos residentes en el exterior para quienes se instalarán 2 497 mesas de sufragio.

El compromiso del Gobierno de garantizar elecciones ordenadas y transparentes busca fortalecer la confianza ciudadana en el sistema democrático. Con medidas de seguridad, coordinación interinstitucional y respeto a la voluntad popular, el país se prepara para vivir una jornada electoral clave para su futuro político.