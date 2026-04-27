Los OIivos: Incendio por vela encendida consume una vivienda en la Urb. Los Naranjos desde tempranas horas del día

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde tempranas horas de hoy, lunes 27 de abril, un nuevo incendio de grandes proporciones se registra en Lima, específicamente en la Urb. Los Naranjos, ubicado en el distrito de Los Olivos, al norte de la capital.

De acuerdo con el portal web del Cuerpo General de Bomberos, el siniestro en una vivienda al promediar las 6:30 a. m. La emergencia viene requiriendo la presencia de seis compañías de diferentes partes de Lima Metropolitana.

Reporte de incendio.

Siniestro ocasionado por una vela encendida

De acuerdo con las primeras investigaciones, el trágico hecho que se suscitó en la Mz. "X3" lote 1 de la Urb. Los Naranjos, se originó por una vela encendida que fue dejada esta madrugada por la propietaria del inmueble.

Una vez pasado el amanecer, vecinos de la zona entraron en pánico tras visualizar una cortina de humo tóxico, la cual puede visualizarse a varias cuadras a la redonda, y que era producto de como las llamas de fuego consumían la vivienda de material noble.

En una instante, personal de Serenazgo de la Municipalidad de Los Olivos y moradores, intentaron apagar el fuego arrojando agua y arena; no obstante, esta labor no fue suficiente, puesto que, el siniestro comenzó a expandirse rápidamente. A los pocos minutos comenzaron a llegar las unidades del Cuerpo General de Bomberos para comenzar con los trabajos de control de la emergencia.

Lima: #IncendioUrbano se registra en una vivienda en la Urb. Los Naranjos, distrito Los Olivos. 5 unidades del @cgbvpoficial trabajan en la zona. Recuerda facilitar el trabajo de los bomberos y alejarte de la zona de la emergencia. | @indeciperu pic.twitter.com/ON8FSzNLUK — COEN - INDECI (@COENPeru) April 27, 2026

El hecho generó también que otro grupo de vecinos evacúen a un lugar más seguro para evitar ser víctimas de asfixia; mientras que, el personal municipal y de la Policía Nacional del Perú, cercaron las cuadras a la redonda para salvaguardar la seguridad de los transeúntes que recorren la vía y ciudadanía en general.

¿Qué hacer ante la ocurrencia de un incendio?

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), recomiendan en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116 .

Del mismo modo, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por su parte, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir.

En caso de ocurrir un amago de incendio, el INDECI recomienda utilizar un extintor para apagarlo, siempre y cuando haya conocimiento de uso. De no ser así, se debe evacuar a una zona segura extrema, no usando los ascensores para transportarse.

Frente a la nueva emergencia registrada en Lima norte, es importante seguir la recomendaciones para no ser víctimas de asfixias, quemaduras o lesiones de mayor consideración.