Dos sismos remecen el Perú HOY, 27 de abril: Conoce AQUÍ los epicentros y la magnitudes

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú no deja de temblar. Dos sismos sacudieron el país en la mañana de este lunes 27 de abril: Conoce cuáles fueron las magnitudes y los epicentros de estos movimientos telúricos que alertaron a la ciudadanía desde muy temprano, de acuerdo al reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo de 3.6 en Huánuco

El primer sacudón fue a las 4:27 a. m., Según el IGP, el temblor fue de 3.6 y el epicentro fue 23 km al NO de Aucayacu, Leoncio Prado en Huánuco. Con 16 km de profundidad, el sacudón se sintió fuerte en varios sitios cercanos, pero por suerte no hubo ni un daño que lamentar.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0232

Fecha y Hora Local: 27/04/2026 04:27:30

Magnitud: 3.6

Profundidad: 16km

Latitud: -8.77

Longitud: -76.24

Intensidad: II-III Aucayacu

Referencia: 23 km al NO de Aucayacu, Leoncio Prado - Huánucohttps://t.co/5qE22NzPtH — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) April 27, 2026

Sismo de 3.5 en Arequipa

Minutos después, la calma volvió a romperse. A las 4:53 a. m., el IGP informó que el evento alcanzó una magnitud de 3.5 y tuvo su epicentro a 9 km al SE de Cabanaconde, Caylloma en Arequipa, La profundidad fue de 13 km, y fue percibido levemente por la población.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0233

Fecha y Hora Local: 27/04/2026 04:53:41

Magnitud: 3.5

Profundidad: 13km

Latitud: -15.69

Longitud: -71.94

Intensidad: II-III Cabanaconde

Referencia: 9 km al SE de Cabanaconde, Caylloma - Arequipahttps://t.co/bz2CvAus7I — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) April 27, 2026

Ten lista tu mochila de emergencia

Frente a estas circunstancias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como, permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.

Frente a este acontecimiento, es importante seguir las recomendaciones para salvaguardar la seguridad propia y de las personas que nos rodean, tanto en los hogares como en los centros de trabajo, y estar atentos a las futuras réplicas que puedan presentarse con el transcurso de las horas.

Este último sismo registrado este lunes 27 de abril se suma a la serie de movimientos telúricos que se han sentido en distintas regiones del país en los últimos días.