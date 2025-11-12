Los Olivos: Capturan a dos extorsionadores de transportistas de la banda criminal 'Los Deza 2 del Cono Norte'

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante un operativo policial en Los Olivos, agentes de la Dirincri PNP capturaron a dos integrantes de la banda criminal 'Los Deza 2 del Cono Norte', que se dedicaba a extorsionar a transportistas pequeños y comerciantes de la zona de Lima Norte.

La intervención se da en el marco del estado de emergencia dictado en Lima Metropolitana y Callao la mañana del 12 de noviembre. La banda de extorsionadores representa un remanente de 'Los Deza 2 del Cono Norte' y está integrada por dos jóvenes de 23 años, uno de ellos con antecedentes policiales.

Extorsionaban a mototaxistas

En conversación con Exitosa, el coronel Víctor Revoredo, jefe de la Divisón contra las Extorsiones de la Dirincri, precisó que los extorsionadores operaban a través de un aparato tecnológico que les fue incautado.

Mediante este teléfono, el agente relató que los delincuentes enviaban misivas amenazando con incendiar sus vehículos a una empresa de transportes de 100 mototaxis. Además, se les incautó un monto de S/ 3500.

"Han sido detenidos con la evidencia, la cual ha sido incautada con una cadena de custodia debidamente continuada. Tenemos la fotocopia del dinero. Los delincuentes lo aceptan según su coartada, por necesidad", detalló.

Sobre la posibilidad de que 'Los Deza 2 del Cono Norte' estén involucrados en previos ataques a mototaxistas, donde sus vehículos fueron incendiados, Revoredo dijo que la evidencia que encontraron en el lugar indica que sí.

"Eso es lo que indicaban en los mensajes. Por eso es que (los mototaxistas) desesperados juntan la cantidad. Estas personas diariamente cobran 1, 2 o 3 soles por el transporte. Pese a ello, juntaron S/ 3500", indicó.

Asimismo, el coronel aclaró que, por el momento, las investigaciones apuntan a que esta banda estaría vinculada a la extorsión a únicamente el sector de transporte. "No podemos decir lo que objetivamente no tenemos", manifestó.

A favor de ampliación de plazo de detención

El coronel Víctor Revoredo se mostró a favor de la ampliación de 48 horas a 15 días del plazo de detención policial por casos de sicariato y extorsión, pues lo considera un factor jurídico clave para el avance de la lucha contra la criminalidad.

"Tremenda herramienta jurídica, nos ayuda efectivamente. Nos ayuda porque en los 15 días a veces pierdes 4 o 5 en una serie de diligencias que son propias de convalidación, detención y otras cosas más. Es una ayuda muy importante para sacar de circulación a estos irrecuperables", sentenció.

