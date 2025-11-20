RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Justicia en Tacna

Declaran detención preliminar por caso de presunto homicidio revelado por cámaras de seguridad en Tacna

El juez ordenó la detención preliminar de Fabrizio y Pamela Benavides, investigados por homicidio simple revelado mediante cámaras de seguridad.

caso en investigación
caso en investigación (composición exitosa)

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 20/11/2025

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Tacna ordenó la detención preliminar de Fabrizio Geanfranco Benavides Osorio y su tía, Pamela Nilda Benavides Velarde, investigados por homicidio simple tras la difusión de cámaras de seguridad que mostrarían la agresión mortal contra el joven universitario Gustavo Delgado Aro. La disposición judicial fue emitida por el juez Jaime Baltazar Machaca Chacollí a pedido del Ministerio Público.

Imágenes reveladoras y acusación fiscal

Las diligencias incluyeron allanamientos simultáneos en propiedades ubicadas en Tacna, Cerro Colorado e Ica, aunque sin resultados positivos respecto al paradero de Fabrizio Benavides, quien continúa no habido. Su tía, en cambio, fue detenida y trasladada a Depincri para las diligencias de ley.

Versiones contradictorias y reconstrucción de los hechos

El abogado de los deudos, Alex Choquecahua, afirmó que existen "sólidos indicios" que acreditarían la responsabilidad de ambos imputados. Según explicó, "En los videos se acreditan claramente que él salió con un arma blanca en su mano que procedía aproximadamente cinco golpes al imputado. Uno de ellos tenía el golpe mortal a la altura del pecho con este objeto punzocortante que le quitó la vida.". El video, valorado por Fiscalía y el juzgado, permitiría observar también cómo Pamela Benavides recoge el arma blanca y la oculta.

Las diligencias incluyeron allanamientos simultáneos en propiedades ubicadas en Tacna, Cerro Colorado e Ica, aunque sin resultados positivos respecto al paradero de Fabrizio Benavides, quien continúa no habido. Su tía, en cambio, fue detenida y trasladada a Depincri para las diligencias de ley.

Indicios adicionales y pedido de justicia

En las imágenes también aparece un taxista que habría intentado llevarse a Gustavo. Aunque no se le imputa delito alguno, su testimonio es requerido debido a la desaparición de pertenencias de la víctima, entre ellas su laptop de estudios.

La investigación continúa, con nuevos peritajes, testimonios y revisión de cámaras de seguridad que serán determinantes. El proceso mantiene bajo orden de detención preliminar a los imputados por presunto homicidio simple, en medio de un pedido urgente de justicia que no cesa.

Temas relacionados #homicidio #justicia Tacna

