'Destino' podría demanda a Samahara por ingresar a 'El Sultanato: "Tengo los mejores abogados"

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón volvió a estar en el centro de la polémica tras anunciar su ingreso a 'El Sultanato', nuevo reality internacional de convivencia. Su incorporación provocó la reacción de Danny Pérez, conocido como 'Destino Positivo', quien aseguró que la influencer todavía mantiene un contrato vigente con su producción, pese a que 'La Prisión de Destino 2' fue cancelada semanas atrás en medio de un escándalo.

¿Destino demandará a Samahara?

Según explicó Pérez, el acuerdo que tendría con Samahara contempla una duración de seis meses, por lo que su participación en otro reality podría generar un conflicto contractual. El productor cuestionó públicamente que la joven haya sido incorporada a 'El Sultanato' sin que, según su versión, se haya coordinado previamente con él.

Además, Destino advirtió que podría tomar acciones legales contra Samahara si se confirma que incumplió las condiciones establecidas en el contrato. El empresario sostuvo que cuenta con abogados en Nueva York y dejó abierta la posibilidad de iniciar una disputa judicial por la participación de la hija de Melissa Klug en el nuevo formato.

"Atención Sultanazo, a mí hay que comprarme el contrato de Samahara, y por lo menos hablar conmigo... (¿todavía está Samahara bajo contrato Destino?)son seis meses, en esta vida hay que ponerse malo, hay que comprarme son seis meses de contrato... estamos en mi área en New York, yo tengo los mejores abogados... dile a 'el sultanato' que tiene que comprarme tu contrato o sino damos una llamadita", dijo muy serio.

De acuerdo con la información proporcionada, la cancelación estuvo relacionada con denuncias anónimas ante ICE por supuestas irregularidades migratorias de algunos participantes. Ahora, mientras Samahara prepara su ingreso a 'El Sultanato', las declaraciones de Destino vuelven a poner bajo discusión su vínculo contractual con la producción anterior.

Samahara feliz tras ingresar a 'El Sultanato'

La incorporación de Samahara fue confirmada a través de las redes sociales oficiales de 'El Sultanato', donde se presentó su llegada como una nueva pieza dentro de la dinámica de poder y estrategia que tendrá el programa. La hija de Melissa Klug compartió el anuncio y expresó su entusiasmo por esta nueva oportunidad televisiva.

Además, su ingreso genera expectativa porque en el reality también participará Renato Rossini Jr., con quien Samahara Lobatón ha sido vinculada sentimentalmente en el pasado. Aunque ambos han aclarado públicamente que mantienen una relación de amistad, su presencia conjunta podría despertar nuevamente la atención de sus seguidores.