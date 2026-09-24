Sheyla Rojas se desvive en elogios hacia Joaquín Ramírez, pero él la minimiza: "Solo nos acompaña"

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sheyla Rojas está envuelta en una nueva polémica debido a que, apenas volvió de España, viajó a Cajamarca para apoyar la candidatura de Joaquín Ramírez. Sin embargo, Magaly ha hecho comparaciones entre las declaraciones de ambos y la modelo se muestra muy emocionada al hablar del político, pero, al parecer, él no corresponde el mismo afecto por ella.

Joaquín chotea a Sheyla en vivo

Recientemente, la exintegrante de Esto es Guerra se vistió con trajes coloridos típicos de Cajamarca para acompañar a Joaquín durante un pasacalle. En determinado momento, los periodistas la abordaron para preguntarle sobre su participación en la campaña política y ella se mostró muy emocionada, asegurando que hasta podría mudarse a Cajamarca si Joaquín resulta ganador.

"Mi relación con Joaquín va bien, estamos apoyándonos mutuamente. Estoy contenta porque sé que la gente lo apoya muchísimo. Dios quiera que esté 4, la gente vote por él. De repente ya me vengo con todas mis maletas (a Cajamarca). Yo sé que Joaquín está haciendo un excelente trabajo", declaró.

Más tarde, en una publicación donde aparecía el candidato, también tuvo palabras de elogio para él, donde incluso afirmaba estar orgullosa de su trabajo. " Orgullo de verte trabajar por tus sueños, amor. Joaquín es bacán. La gente lo sabe, me encanta la canción", escribió la modelo.

Sin embargo, la actitud de Joaquín, al ser consultado por Sheyla, fue muy diferente. Cuando le consultaron por la presencia de la modelo, indicó que solo estaba acompañando al partido político, ya que es una persona muy querida en todo el Perú. También habló sobre la reunión que tuvo con su familia.

"Sí nos acompaña, para agradecerle, porque es una persona muy querida a nivel nacional, es una persona muy buena y la quieren todo el Perú. (¿Te reuniste con su familia?) Sí, estuvimos visitándola", señaló Joaquín Ramírez.

Magaly aconseja a Sheyla

Tras escuchar la diferencia entre ambas declaraciones, Magaly Medina no pudo evitar sentirse extrañada y se preguntó si quizá existe algún tipo de acuerdo relacionado con el acompañamiento durante la campaña y, de ser así, Sheyla debería dejarlo en claro, ya que se muestra muy interesada y él no.

"Ella lo que dice es que le preguntan por la relación, ella asume, ella habla, ella se autodefine como enamorada o novia, pero a Joaquín Ramírez no lo hemos escuchado decir...", dijo.

Enseguida, le envió un mensaje directo a Sheyla, donde le pedía que no sea tan obvia con sus sentimientos. "Oye, quiérete un poco más, Sheyla... Tampoco te muestres como en bandeja , él solo quiere ganar su elección, está usando lo mediática que eres...", concluyó.

Es así que, la situación generó comentarios debido a la evidente diferencia entre las expresiones de Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez durante sus intervenciones públicas. Mientras la modelo habló con entusiasmo sobre su vínculo y respaldo al candidato, él se limitó a destacar su presencia en la campaña, generando cuestionamientos sobre la naturaleza de su relación.