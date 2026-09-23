Magaly revela que su renovación de votos con Alfredo Zambrano será algo privado: "Celebrar la vida"

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly se mostró más feliz que nunca al confirmar que está preparando la celebración de su renovación de votos con su esposo, Alfredo Zambrano. La periodista aseguró que ha contratado a la misma wedding planner que organizó la boda de Ricardo Mendoza, quien se casó hace unos meses y es un gran amigo suyo.

Magaly emocionada por su renovación de votos

Al ser consultada sobre si lo celebrará el mismo día en el que se casó, contó que lo hará un poco antes, pero optará por una ceremonia muy discreta, donde solo estará rodeada de su círculo más cercano de amistades y familiares.

Contrario a la gran celebración que hizo Ricardo Mendoza, la 'Urraca' indicó que solo contará con un número reducido de personas que han sido testigos del amor entre ella y su esposo. También mencionó que normalmente acostumbran a celebrar a los demás, pero esta vez han decidido estar acompañados de las personas que más quieren.

"Nosotros seremos solo 30. Es que esta solo es una renovación, es celebrar la vida, celebrar que estamos sanos, celebrar que nos seguimos queriendo. Básicamente, eso es. Es un aniversario que, en vez de hacerlo entre él y yo, lo queremos compartir con un grupo de nuestras familias y amigos más cercanos ", declaró a Trome.

Magaly contó que Cinthia Vigil es la diseñadora encargada de sus vestidos para la celebración y, aunque tiene dos opciones, aún no sabe cuál usará. Finalmente, se mostró emocionada porque su esposo está muy feliz con la renovación de votos. "Para él es 'nuestra boda' y me gusta porque él le pone mucha ilusión y, por supuesto, yo adoro ese lado romántico de él", sentenció.

Magaly sigue firme en su programa

En entrevista con un medio local, la pelirroja aseguró que se ha tomado muy en serio las amenazas que recibe a través de mensajes de WhatsApp y recordó que varias figuras de la televisión o del entretenimiento se han visto afectadas por las constantes extorsiones que se han extendido en todo el Perú.

En esa misma línea, indicó que ha tomado acciones para aumentar su seguridad, pero lamentó que muchos peruanos no tengan los mismos privilegios y, por ende, vivan a merced de la inseguridad. "Tendríamos que tener la seguridad de salir a la calle sin tener que cuidarnos de que una bala les atraviese a nuestros hijos", indicó.

De esta manera, Magaly Medina se prepara para celebrar una fecha especial junto a Alfredo Zambrano, priorizando la intimidad y el cariño de sus seres queridos. La renovación de votos refleja, según sus propias declaraciones, el deseo de ambos de conmemorar su relación, su bienestar y los años compartidos junto a su círculo más cercano.