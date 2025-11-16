RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Referente de música tropical

Luto en la cumbia peruana: Murió Walter León, creador de 'El arbolito' y 'Colegiala'

La Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) comunicó el fallecimiento del autor y compositor peruano Walter León a los 72 años. Artista creó éxitos como 'Colegiala' y 'El arbolito'.

Falleció Walter León Aguilar, referente de la música tropical peruana.
Falleció Walter León Aguilar, referente de la música tropical peruana. (Los Ilusionistas)

16/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/11/2025

Síguenos en Google News Google News

Walter León Aguilar, uno de los compositores más influyentes de la música tropical peruana, falleció este domingo 16 de noviembre, según informó Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC). Su partida deja un vacío en la cumbia peruana, género al que dedicó más de cinco décadas de creación de éxitos musicales.

"Ha fallecido el maestro Walter León, creador de "Colegiala". Autor y compositor de exitosas cumbias que han traspasado las fronteras peruanas y referente de la música tropical", señalan en su comunicado.

La institución no precisó mayores detalles en cuanto a las causas del deceso de León Aguilar, quien falleció a los 72 años de edad.

APDAYC comunicó el fallecimiento de Walter León.
APDAYC comunicó el fallecimiento de Walter León.

¿Quién fue Walter León Aguilar?

León fue fundador y director del grupo Walter León y los Ilusionistas, con el que llevó su creación musical a diversos escenarios del país y del extranjero.

Shakira en Lima: Metropolitano anuncia ampliación de su horario para los tres conciertos de la colombiana
Lee también

Shakira en Lima: Metropolitano anuncia ampliación de su horario para los tres conciertos de la colombiana

Desde los años 70, el músico demostraba su capacidad para componer melodías contagiosas y letras que retrataban la vida cotidiana. A lo largo de su carrera, construyó un repertorio que se volvió parte del ADN musical del Perú.

Es así como sus temas se convierten en clásicos no solo en el país, sino también a nivel internacional: 'Colegiala', 'El arbolito', 'Las limeñas' (conocida en Colombia como 'Las caleñas'), 'El ambulante', 'Flor de un día' y 'Provinciana' son muchos de estos éxitos.

Varios de estos temas fueron reinterpretados por agrupaciones emblemáticas, lo que permitió que su obra musical traspasara fronteras y varias generaciones.

Drake Bell causa furor en Lima tras recorrer Barranco antes de su show en el Geek Festival 2025
Lee también

Drake Bell causa furor en Lima tras recorrer Barranco antes de su show en el Geek Festival 2025

'Colegiala', el mayor éxito de su carrera

Su composición más reconocida según APDAYC, 'Colegiala', alcanzó un impacto internacional pocas veces visto en la cumbia peruana.

El tema tiene más de cinco mil versiones registradas y fue incorporado como melodía publicitaria por una marca internacional de café.

Pero este no fue el único tema que causó furor, el trabajo de Walter León también influyó en la evolución de la cumbia peruana moderna. Johnny Orosco, con el grupo Néctar, popularizó varias de sus canciones, como 'Baile de la cumbia', 'Es tu problema', 'Muchachita' y 'El arbolito', llevándolas a públicos distintos que hasta el día de hoy aclaman sus himnos sin importar la edad que tengan.

La cumbia peruana está de luto: falleció uno de los referentes de la música peruana y que dejó huella en el género tropical, Walter León Aguilar. Así lo anunció APDAYC en un comunicado donde no detalló las causas de su muerte.

Temas relacionados APDAYC cumbia Cumbia peruana Música tropical Walter León Walter León Aguilar

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA