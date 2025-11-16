Luto en la cumbia peruana: Murió Walter León, creador de 'El arbolito' y 'Colegiala'

16/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Walter León Aguilar, uno de los compositores más influyentes de la música tropical peruana, falleció este domingo 16 de noviembre, según informó Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC). Su partida deja un vacío en la cumbia peruana, género al que dedicó más de cinco décadas de creación de éxitos musicales.

"Ha fallecido el maestro Walter León, creador de "Colegiala". Autor y compositor de exitosas cumbias que han traspasado las fronteras peruanas y referente de la música tropical", señalan en su comunicado.

La institución no precisó mayores detalles en cuanto a las causas del deceso de León Aguilar, quien falleció a los 72 años de edad.

APDAYC comunicó el fallecimiento de Walter León.

¿Quién fue Walter León Aguilar?

León fue fundador y director del grupo Walter León y los Ilusionistas, con el que llevó su creación musical a diversos escenarios del país y del extranjero.

Desde los años 70, el músico demostraba su capacidad para componer melodías contagiosas y letras que retrataban la vida cotidiana. A lo largo de su carrera, construyó un repertorio que se volvió parte del ADN musical del Perú.

Es así como sus temas se convierten en clásicos no solo en el país, sino también a nivel internacional: 'Colegiala', 'El arbolito', 'Las limeñas' (conocida en Colombia como 'Las caleñas'), 'El ambulante', 'Flor de un día' y 'Provinciana' son muchos de estos éxitos.

Varios de estos temas fueron reinterpretados por agrupaciones emblemáticas, lo que permitió que su obra musical traspasara fronteras y varias generaciones.

'Colegiala', el mayor éxito de su carrera

Su composición más reconocida según APDAYC, 'Colegiala', alcanzó un impacto internacional pocas veces visto en la cumbia peruana.

El tema tiene más de cinco mil versiones registradas y fue incorporado como melodía publicitaria por una marca internacional de café.

Pero este no fue el único tema que causó furor, el trabajo de Walter León también influyó en la evolución de la cumbia peruana moderna. Johnny Orosco, con el grupo Néctar, popularizó varias de sus canciones, como 'Baile de la cumbia', 'Es tu problema', 'Muchachita' y 'El arbolito', llevándolas a públicos distintos que hasta el día de hoy aclaman sus himnos sin importar la edad que tengan.

La cumbia peruana está de luto: falleció uno de los referentes de la música peruana y que dejó huella en el género tropical, Walter León Aguilar. Así lo anunció APDAYC en un comunicado donde no detalló las causas de su muerte.