Agua Marina se retira temporalmente de los escenarios: "Para procurar encontrar calma tras un acto de violencia"

Luego de vivir una trágica noche el pasado miércoles 8 de octubre en el que sus integrantes resultaron heridos durante una presentación en el Círculo Militar de Chorrillos, el grupo de cumbia Agua Marina ha oficializado su retiro temporal de los escenarios.

Un momento de pausa

La tarde de este viernes 24 de octubre la orquesta norteña sorprendió a sus miles de fanáticos al recurrir a sus redes sociales oficiales para publicar un comunicado en el que se mostraron agradecidos "profundamente" por el cariño, oraciones y mensajes que han recibido tras ser víctimas de la inseguridad que azota el país.

"Hoy sentimos que es momento de una pausa, esta no es una despedida sino un tiempo necesario para recuperar energía, cuidar nuestra salud física, mental y procurar encontrar calma tras un acto de violencia que nos golpeó no solamente como artistas, sino como peruanos", se lee en su pronunciamiento.

En tal sentido, Agua Marina resaltó que creen que es "necesario reafirmar aquello que nos une como país". "Ningún peruano debe ser señalado ni estigmatizado por pensar distinto, por protestar o por exigir justicia", acotó.

"Rechazamos con firmeza las etiquetas y los ataques que buscan estigmatizar y criminalizar a quienes ejercen su derecho a expresarse. Porque amar al Perú también significa tener el valor de decir lo que duele y lo que debe cambiar", se lee en el segundo párrafo del comunicado.

Su compromiso con la unidad y el respeto

En consiguiente la agrupación conocidos también como 'el agua más rica del Perú' fue clara en señalar que siempre ha creido "en la música como un puente de unión entre las personas", mas no como "un muro que las separa".

"Reafirmamos nuestro compromiso con la unidad, la empatía y el respeto entre todos los peruanos. La verdadera transformación llegará cuando aprendamos a escucharnos sin miedo, a abrazarnos sin prejuicios y a caminar juntos, sin odios ni etiquetas", puntualizó el grupo de cumbia.

Por último, el grupo liderado por los hermanos Quiroga aseguraron a sus fanáticos lo siguiente: "Volveremos cuando sea el momento, y cuando lo hagamos será de la mano de Dios con el alma llena de música".

En conclusión, tras vivir un momento trágico en el que sus integrantes resultaron heridos tras un ataque durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos, el grupo de cumbia Agua Marina recurrió a sus redes sociales para publicar un comunicado en el que revelan que se retirarán temporalmente de los escenarios, pero aclararon que "esta no es una despedida".