Drake Bell causa furor en Lima tras recorrer Barranco antes de su show en el Geek Festival 2025

El actor y cantante Drake Bell llegó a Lima y desató emoción entre sus seguidores, quienes lo reconocieron la tarde del 12 de noviembre mientras paseaba por el distrito de Barranco.

El artista, recordado por su papel en Drake & Josh, se mostró accesible, amable y dispuesto a tomarse fotos con cada fan que se le acercó en su recorrido.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraron al músico conversando con los transeúntes, generando una ola de nostalgia entre quienes crecieron viendo la popular serie juvenil.

Uno de los momentos más comentados fue su encuentro con el creador de contenido Benjadoes, quien compartió una fotografía con Bell que se volvió rápidamente viral.

La publicación acumuló miles de reacciones y comentarios de usuarios que celebraron la presencia del ícono de Nickelodeon en la capital peruana.

Para muchos jóvenes adultos, verlo caminar libremente por Barranco significó "revivir su infancia", según expresaron en distintas plataformas.

Su llegada a Lima para el Geek Festival 2025

Drake Bell arribó al país como parte de su agenda internacional, pues será una de las figuras principales del Geek Festival 2025, un evento que reúne a artistas, músicos y creadores vinculados al entretenimiento juvenil.

El cantante ofrecerá un concierto acústico este viernes 14 de noviembre a las 8:30 p. m. en el Parque de la Exposición, en el Cercado de Lima.

El formato íntimo del recital ha generado gran expectativa entre los fans, quienes esperan escuchar algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera.

El artista suele incluir en sus presentaciones temas como Found a Way, el recordado opening de Drake & Josh, además de otros éxitos como Makes Me Happy e I Know.

El festival anticipó que el concierto está pensado como una experiencia cercana, ideal para quienes han seguido al músico incluso en los momentos más complejos de su exposición pública.

Durante sus primeras horas en Lima, Bell también fue visto visitando una tienda tecnológica, donde conversó con trabajadores y curiosos que lo reconocieron al instante.

Una figura marcada por la nostalgia televisiva

La trayectoria del artista incluye sus inicios en El show de Amanda y su salto a la fama con Drake & Josh, serie que marcó a una generación a inicios de los 2000.

Además de su carrera actoral, Bell consolidó un camino musical que lo ha llevado a recorrer distintos países con presentaciones en vivo. Pese a episodios personales complicados, mantiene una base sólida de seguidores que continúan respaldando sus proyectos.

Su presencia en Lima no solo revive el cariño de su público, sino que refuerza el impacto cultural que su personaje dejó en quienes crecieron con Nickelodeon. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a un artista relajado, sonriente y cercano con sus fans peruanos.

Para muchos, su llegada representa una mezcla de nostalgia, emoción y expectativa por el esperado show acústico que brindará en el festival.

De esta manera, se supo que Drake Bell llegó a Lima para presentarse en el Geek Festival 2025 y sorprendió a decenas de seguidores al pasear por Barranco, donde se mostró accesible y dispuesto a tomarse fotos. Su visita generó nostalgia entre quienes crecieron viendo Drake & Josh y elevó la expectativa por su concierto acústico del 14 de noviembre en el Parque de la Exposición.